Requiem di Mozart in San Lorenzo, 700 persone al concerto promosso dai Friends of Genoa

Genova. Tutto esaurito al concerto del Requiem in re minore K626 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito ieri sera nella Cattedrale di San Lorenzo.

Promosso dalla Fondazione Friends of Genoa con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze e il patrimonio artistico e culturale della città, l’evento – a fronte dell’elevata richiesta – ha messo a disposizione circa 700 posti.

Il concerto ha inoltre richiamato a Genova importanti ospiti nazionali, legati alla Fondazione, che continua così a proporsi come “ambasciatrice” nel mondo della bellezza della Superba.

Alla serata, hanno portato i saluti istituzionali Gianluigi Ganabano, prefetto della Cattedrale di San Lorenzo, Silvia Salis, sindaca di Genova, Stefano Balleari, presidente del consiglio regionale della Liguria, e Carlo Clavarino, fondatore e Board Member della fondazione Friends of Genoa.

Interpreti della celebra pagina mozartiana il soprano Serena Gamberoni, il tenore Francesco Meli e due giovani cantanti il mezzosoprano Giulia Alletto e il basso Antonino Arcilesi, già allievi dell’Accademia di Alto Perfezionamento del Teatro Carlo Felice, insieme all’Orchestra e al Coro della Fondazione lirica genovese. Sul podio è salito Sesto Quatrini, mentre il coro è stato preparato da Claudio Marino Moretti.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di grande intensità artistica e partecipazione collettiva, in un dialogo profondo tra la solennità del luogo e una delle opere più celebri e toccanti del repertorio sacro.

Con questo evento, la Fondazione Friends of Genoa conferma il proprio impegno nella promozione di progetti culturali di alto livello, capaci di valorizzare le eccellenze del territorio e rafforzare il ruolo di Genova come punto di riferimento nel panorama culturale nazionale e internazionale.