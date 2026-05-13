Comuni montani, Ghio e Pastorino (Pd): “La classificazione del governo lascia sole intere comunità”

Genova. “Oggi in piazza Montecitorio abbiamo incontrato tanti sindaci e sindache dei Comuni montani e delle aree interne escluse dalla nuova classificazione introdotta dalla legge Calderoli. Una mobilitazione importante, alla quale ho partecipato insieme ai colleghi del Partito Democratico, per denunciare una scelta profondamente sbagliata che rischia di penalizzare ulteriormente territori già fragili”.

Lo dichiarano la vicepresidente del gruppo Pd alla Camera Valentina Ghio e il deputato Luca Pastorino, che questa mattina hanno partecipato al presidio davanti a Montecitorio e successivamente all’incontro con gli amministratori locali in Sala Berlinguer.

“La nuova classificazione – proseguono Ghio e Pastorino – utilizza criteri esclusivamente altimetrici e di pendenza, ignorando del tutto le reali condizioni sociali, economiche e infrastrutturali dei territori. È una scelta politica precisa, che finisce per creare territori di serie A e territori di serie B, lasciando ancora più sole comunità che ogni giorno garantiscono presidio del territorio, servizi essenziali e contrasto allo spopolamento. Lo hanno detto con chiarezza anche i sindaci intervenuti oggi, provenienti da esperienze politiche diverse, dal centrodestra al centrosinistra. Una protesta trasversale che dimostra quanto questa norma sia distante dalla realtà vissuta dai Comuni”.

“Molti Comuni liguri stanno pagando il prezzo di questa impostazione sbagliata e oggi in piazza erano presenti i sindaci di Albenga, Quiliano, Ortovero, Tovo San Giacomo Vezzi Portio. Fa ancora più impressione che, mentre alcuni esponenti della maggioranza promettono modifiche dopo le proteste dei sindaci, abbiano poi votato contro la nostra mozione che chiedeva di sospendere immediatamente la nuova classificazione delle aree interne. Continueremo ad ascoltare i sindaci e a batterci in Parlamento perché questi criteri vengano rivisti. Le aree interne e montane non possono essere abbandonate né trattate come territori marginali”, concludono.