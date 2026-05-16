La giunta Salis nomina i membri della commissione locale per il paesaggio: chi sono

Genova. La giunta del Comune di Genova ha nominato i 5 membri della commissione locale per il paesaggio.

Si tratta di Silvia Astarita e Anna Sessarego, architette paesaggiste e conservatrici, Elisabetta Barboro, geologa, e diAlberto Barbera, geometra,Giorgio Mor, ingegnere del settore civile/ambientale.

«”Abbiamo ricevuto in tutto 19 candidature che sono state esaminate da una commissione apposita – spiega l’assessora al Verde e all’Urbanistica Francesca Coppola – Al termine della selezione è stata approvata una graduatoria distinta in base alla categoria professionale di appartenenza: architetti, ingegneri, geometri, geologi. Siccome l’ordine degli agronomi non ha presentato istanze, abbiamo scelto un ulteriore architetto – la categoria più rappresentata tra le candidature pervenute e con i punteggi più alti – che vanta un curriculum particolarmente significativo per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche in materia di verde e paesaggio”.

“È la prima volta – sottolinea Coppola – che il Comune di Genova provvede a selezionare i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio attraverso un bando pubblico, nel segno non solo della massima trasparenza, ma anche dell’apertura alle migliori professionalità per la tutela, a livello comunale, del paesaggio e dell’ambiente. La Commissione, infatti, svolge un ruolo fondamentale nella redazione di pareri tecnici e scientifici sul rilascio dei provvedimenti in materia di beni paesaggistici e ambientali”.

La comparazione dei curricula pervenuti all’amministrazione è stata effettuata da un’apposita commissione che ha utilizzato vari criteri tra cui: esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; attività di pianificazione e progettazione paesaggistica per Comuni della Liguria con riguardo sia alle aree costiere sia alle aree interne; la partecipazione attestata a corsi formativi in materia paesaggistica; esperienze pregresse in commissioni locali del paesaggio.

La Commissione durerà in carica cinque anni: le sedute della Commissione, in via ordinaria, si terranno con cadenza settimanale e si svolgeranno preferibilmente nella giornata di giovedì, dalle 8.30 fino a conclusione dei lavori.