Diritti di genere, il centrodestra in polemica diserta la commissione sull’identità alias

Genova. I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Genova annunciano, con una nota congiunta, la propria decisione unitaria di non partecipare, nella mattina odierna, ai lavori della commissione consiliare sul tema dell’identità alias. “Una scelta dettata dall’assoluta mancanza di risposte e rispetto da parte della giunta guidata dalla sindaco Silvia Salis”, si legge nel comunicato.

“A distanza di quasi un mese dalle gravissime dichiarazioni della consulente Lgbtqia+ Ilaria Gibelli, che aveva qualificato i partiti più cattolici come omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilisti, il sindaco Silvia Salis, nonostante le ripetute richieste, non ha preso alcun provvedimento, né ha ritenuto doveroso scusarsi con i cittadini offesi da tali parole”.

“Non intendiamo in alcun modo legittimare con la nostra presenza la figura di una consulente, retribuita con soldi pubblici, che ha dimostrato di essere totalmente inadeguata a rivestire un ruolo istituzionale che dovrebbe, al contrario, favorire l’inclusione, il dialogo e il rispetto reciproco”.

“Al tempo stesso, riteniamo inaccettabili i continui insulti rivolti dalla prima cittadina centrodestra e di conseguenza agli elettori, nonché suoi concittadini, da ultimo sabato scorso in diversi momenti. Un sindaco ha il dovere di rappresentare l’intera comunità, non di dividere i cittadini. Chi siede sulla poltrona più alta del Comune deve mantenere il rispetto politico e non può permettersi di delegittimare le opposizioni e chi esse rappresentano, dimenticando di essere, prima di tutto, il sindaco di tutti. Infine, a fronte di numerose richieste di confronto su temi socio-economici e infrastrutturali cruciali per Genova, non comprendiamo la convocazione oggi di questa Commissione in totale assenza di documenti, atti o proposte concrete da parte della Giunta comunale che potessero essere preventivamente sottoposti all’esame dei commissari. Non accettiamo commissioni spot. La nostra battaglia di responsabilità e rispetto per i genovesi continuerà fermamente dentro e fuori l’aula”, conclude la nota dei capigruppo e dei consiglieri comunali di minoranza.

Salis: “Gibelli ha chiesto scusa, sono polemiche strumentali”

“Credo che sia molto grave sempre disertare una commissione, perché insomma è un momento di confronto, un momento dove si possono esprimere delle posizioni anche forti. Penso che non presentarsi non sia neanche rispettoso nei confronti di tutte le persone che sono lì e di che lavorano per la commissione. Comunque, sono tutti modi per attirare l’attenzione. Credo che per chi li ha votati non sia neanche uno spettacolo molto interessante, ecco”, così la sindaca di Genova Silvia Salis, a margine di una conferenza stampa, commenta l’episodio.

E al centrodestra che la accusa di non avere preso le distanze, risponde: “La dottoressa Gibelli è stata la prima a scusarsi personalmente, avendo riconosciuto di aver fatto un’uscita che non era coerente con il suo ruolo, quindi da cosa di cosa mi devo scusare e da cosa devo prendere le distanze? Da una persona che a sua volta si è scusata? Sono polemiche veramente strumentali e ridicole. L’opposizione dovrebbe fare l’opposizione su temi importanti e non sui presepi o sui post delle persone. Però evidentemente non hanno altro da dire”.

La maggioranza: “Grave diserzione su diritti, rispetto e tutela delle persone”

I gruppi consiliari di maggioranza giudicano “grave e politicamente eloquente la scelta delle opposizioni di disertare la commissione consiliare convocata oggi sul tema delle identità alias presso gli Enti locali. È evidente a tutti che le motivazioni addotte siano soltanto un alibi per sottrarsi a un confronto serio e pubblico su un tema delicato, rispetto al quale la destra continua a mostrare profonde ambiguità e divisioni interne”.

“Oggi avevano l’occasione di spiegare alla città quale sia la loro posizione su uno strumento che riguarda il rispetto delle persone, la tutela delle fragilità e il contrasto alle discriminazioni. Hanno invece scelto la strada più semplice: non presentarsi. Colpisce che chi ogni giorno invoca confronto e dibattito democratico decida poi di abbandonare i luoghi istituzionali proprio quando il confronto rischia di metterlo in difficoltà, sia davanti ai cittadini sia all’interno della propria stessa coalizione. È una scelta che parla da sola”, si legge nella nota.

“Le commissioni consiliari non sono palcoscenici per polemiche costruite a tavolino né luoghi da utilizzare solo quando conviene politicamente. Sono sedi istituzionali nelle quali si discutono temi che riguardano la vita delle persone e il futuro della comunità cittadina. Scegliere di non partecipare alla commissione di oggi sulle identità alias significa sottrarsi a una responsabilità politica precisa. Per questo riteniamo inaccettabile il tentativo di trasformare il dibattito in una polemica strumentale utile soltanto a coprire l’assenza di una posizione chiara e condivisa da parte del centrodestra”, dicono dai gruppi di maggioranza.

Bruzzone e Robotti: “Mancanza di responsabilità istituzionale”

“Chi oggi è stato presente in aula ha dimostrato senso di responsabilità istituzionale e volontà concreta di rappresentare l’intera cittadinanza: evidentemente qualcun altro ha scelto di rappresentare soltanto sé stesso. Oggi il numero legale è stato garantito e per questo abbiamo deciso di proseguire regolarmente i lavori, nonostante la diserzione totalitaria delle forze di opposizione, che hanno preferito annunciare la loro assenza a mezzo stampa, pochi minuti prima dall’inizio lavori, anziché spiegarlo di persona o con un atto ufficiale”. Lo affermano gli assessori alle Pari opportunità e Politiche di Genere Rita Bruzzone e ai Servizi civici Emilio Robotti.

“Essendoci il numero legale, abbiamo deciso di proseguire i lavori regolarmente, ascoltando gli interventi e i contributi non solo delle consigliere e dei consiglieri, ma anche delle persone audite, e lo abbiamo fatto nella convinzione che questa città abbia bisogno di dare finalmente visibilità e voce a persone genovesi che per troppo tempo sono state lasciate nell’indifferenza – dichiarano l’assessora Bruzzone e l’assessore Robotti – C’è chi ritiene che infrastrutture e altre priorità debbano venire prima dei diritti delle persone. Noi pensiamo invece che i diritti vengano prima di tutto. Riteniamo triste e incoerente l’atteggiamento assunto da una parte dell’ex maggioranza, che in passato ha spesso definito “divisivi” temi che riguardano invece il riconoscimento e la dignità delle persone. Come ricordato anche dalla sindaca Salis, i diritti diventano divisivi soltanto se si decide di considerarli tali: a un certo punto bisogna scegliere da che parte stare, e questa amministrazione sceglie di stare dalla parte giusta, dalla parte delle persone”.

“Fa inoltre riflettere – proseguono Bruzzone e Robotti – che la stessa parte politica, che oggi contesta questa discussione, abbia condotto in passato una battaglia durissima contro il riconoscimento dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali, sostenendo di agire nel rispetto del diritto, quando invece era evidente, anche alla luce dei principi europei e internazionali, che il superiore interesse del minore avrebbe dovuto prevalere attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. Dispiace che una parte dell’opposizione abbia scelto di sottrarsi al confronto, ma da parte nostra si conferma l’impegno affinché i lavori proseguano nel modo più serio, efficiente e rapido possibile, con l’obiettivo di ascoltare le persone e dare risposte concrete ai loro diritti e bisogni”.

Bianchi (Fdi): “Gibelli ancora in carica? Una vergogna”

“Trovo vergognoso che chi prima si arroga il diritto di insultare i genovesi poi possa, indipendentemente dalla forma e dalla modalità, continuare a rappresentare l’amministrazione comunale. Parole incresciose che avrebbero dovuto già portare il sindaco a revocare l’incarico della sua consulente Lgbtqia+ proprio in virtù di quei valori di rispetto ed inclusione tanto sbandierati negli intenti ma prontamente calpestati nei fatti. Partecipare oggi avrebbe significato dare credito ad un comportamento che ritengo inammissibile così come trovo assurdo il silenzio e l’inerzia della prima cittadina che evidentemente è pronta ad alzare la voce e denunciare solamente se ad essere insultata è lei”, così Alessandra Bianchi, capogruppo di Fdi in consiglio comunale.

Liguria Rainbow: “Le beghe di Palazzo non ci interessano, persa un’occasione”.

Attravereo una nota stampa, poi, anche il Coordinamento Liguria Rainbow ha espresso “forte sconcerto per la decisione delle Consigliere e dei Consiglieri di centrodestra di disertare la Commissione Consiliare convocata per discutere dello strumento fondamentale dell’Identità Alias. Una misura vitale che garantisce dignità, sicurezza e inclusione alle persone trans e non binarie, permettendo loro di usare il proprio nome di elezione, prevenendo così discriminazioni, bullismo e “coming out” forzati nella vita di tutti i giorni”.

“L’opposizione ha scelto di non presentarsi in aula, adottando una serie di scuse pretestuose che nulla hanno a che fare con l’oggetto del dibattito. Invece di presenziare per ascoltare il parere di persone esperte in materia e ottenere informazioni utili per farsi un’opinione basata sui fatti, la destra cittadina ha preferito rifugiarsi nel vittimismo e nella protesta strumentale – si legge nella nota – Abbiamo assistito all’ennesimo elenco di giustificazioni scollegate dall’interesse della cittadinanza: quella volta che la Sindaca mi ha guardato storto, quella volta che non ha risposto ai miei insulti, quella volta che bisognava parlare del semaforo in via Taldeitali, quella volta che l’ufficio LGBTQIA+, e così via. Ogni scusa è buona pur di sfuggire al confronto democratico. La verità è che, ancora una volta, la destra locale ha perso un’ottima occasione per considerare la cittadinanza per quella che è, con le sue differenze umane e non attraverso la lente delle proprie barriere ideologiche. La tutela delle persone trans e non binarie non può essere presa in ostaggio dalle dinamiche di posizionamento dei partiti. I bisogni di chi vive la città ogni giorno meritano rispetto e serietà istituzionale, non sceneggiate e banchi vuoti”

“Basta giochetti di partito, teatrini e rancori personali – concludono – pretendiamo che i Consiglieri e le Consigliere di opposizione tornino in aula a svolgere il loro ruolo istituzionale. I diritti e le vite delle persone non sono terreno per questi scontri. Sottolineiamo infine quanto questo squallido boicottaggio valga doppio per chi proprio a destra e proprio partendo dalla nostra città prova a rifare il look al proprio partito sbandierando una finta vicinanza alle battaglie LGBTQIA+: la difesa dei nostri diritti si dimostra con i fatti e con la presenza, non con le passerelle e con l’ipocrisia”