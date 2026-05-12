Commercio e turismo, crollo dei lavoratori autonomi: -14% in sei anni. Cresce il settore degli alloggi

Genova. Tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo liguri hanno perso 6.402 addetti autonomi, passati da 45.565 a 39.163 unità, con un calo del 14,1% in sei anni, identico alla variazione registrata a livello nazionale. Lo rileva un’elaborazione di Confesercenti sulla base dei dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica dell’alloggio, della ristorazione e delle agenzie di viaggio.

A livello nazionale l’occupazione complessiva nei due settori cresce di 351mila unità (+8,4%), ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528mila addetti (+18%), mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia il volto del commercio e del turismo: nel 2019 in Italia un addetto su tre era indipendente, oggi non è più nemmeno uno su quattro.

A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti (-16,6%). In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno (-11,9%), stabili le agenzie di viaggio (-0,4%), mentre cresce l’alloggio: +3.766 indipendenti (+7,4%), un’espansione legata all’affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai b&b.

“Il dato segnala una tendenza che va contrastata – interviene il presidente di Confesercenti Nico Gronchi -. Un tessuto diffuso di piccole imprese e lavoratori autonomi svolge una funzione economica essenziale: sostiene la densità produttiva dei territori, alimenta concorrenza e pluralismo dell’offerta, crea occupazione e circolazione locale del reddito. Il lavoro autonomo si sta riducendo per l’effetto combinato di più fattori – denuncia – pressione fiscale e amministrativa, costi energetici esplosi dopo la pandemia, locazioni commerciali, difficoltà di accesso al credito, squilibri competitivi con grandi operatori e piattaforme digitali. Una somma di vincoli che rende sempre più difficile avviare, mantenere o trasferire un’attività”.