“Come si studia senza casa?”, la protesta di Sunia Cgil e studenti per gli alloggi universitari

Genova. “La Regione deve intervenire con risorse sugli alloggi per gli studenti universitari e garantire così il diritto allo studio“. Così Cgil e Sunia a margine del presidio organizzato oggi a Genova dagli studenti di Udu e Genova che Osa sotto la sede di Aliseo.

Per Cgil e Sunia “la battaglia degli studenti per il diritto allo studio passa anche dal diritto alla casa ed è importante che la loro voce si unisca alle proteste portate avanti in questi anni da Sunia e Cgil”.

“La stagione di guerra che sta investendo lo scenario internazionale, insieme a morte e distruzione, sta distogliendo risorse anche al nostro paese e in questo contesto è evidente che il problema casa sarà l’ultimo pensiero di questo Governo”, proseguono.

Per questi motivi oggi a Genova è stata organizzata la protesta: “Abbiamo chiesto alla Regione di investire risorse per il diritto allo studio e di intervenire per impedire gli sfratti che a fine mese interesseranno 60 studenti della facoltà di ingegneria informatica di Imperia al posto dei quali saranno alloggiati turisti e inquilini con affitti brevi”.