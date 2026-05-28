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Battaglia

“Come si studia senza casa?”, la protesta di Sunia Cgil e studenti per gli alloggi universitari

Presidio sotto la sede di Aliseo dopo gli sfratti a Imperia: "La Regione deve intervenire con risorse per garantire il diritto allo studio"

Generico maggio 2026

Genova. “La Regione deve intervenire con risorse sugli alloggi per gli studenti universitari e garantire così il diritto allo studio“. Così Cgil e Sunia a margine del presidio organizzato oggi a Genova dagli studenti di Udu e Genova che Osa sotto la sede di Aliseo.

Per Cgil e Sunia “la battaglia degli studenti per il diritto allo studio passa anche dal diritto alla casa ed è importante che la loro voce si unisca alle proteste  portate avanti in questi anni da Sunia e Cgil”.

“La stagione di guerra che sta investendo lo scenario internazionale, insieme a morte e distruzione, sta distogliendo risorse anche al nostro paese e in questo contesto è evidente che il problema casa sarà l’ultimo pensiero di questo Governo”, proseguono.

Per questi motivi oggi a Genova è stata organizzata la protesta: “Abbiamo chiesto alla Regione di investire risorse per il diritto allo studio e di intervenire per impedire gli sfratti che a fine mese interesseranno 60 studenti della facoltà di ingegneria informatica di Imperia al posto dei quali saranno alloggiati turisti e inquilini con affitti brevi”.

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