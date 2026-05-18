Colpito da infarto e salvato dagli alpini, il medico genovese in visita in Regione

Genova. “È stato emozionante incontrare Raffaele: mi ha parlato di rinascita, di una seconda vita dopo essere stato colpito da un infarto e salvato grazie all’intervento decisivo di tre alpini, che hanno permesso di stabilizzarlo e trasferirlo all’Ospedale Galliera, consentendogli di tornare in pochi giorni alla normalità”.

Così Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria, dopo l’incontro con Raffaele Scribanis, il medico colpito da un malore cardiaco e soccorso tempestivamente da tre alpini soccorritori intervenuti subito con il massaggio cardiaco, alternandosi per circa venti minuti fino all’arrivo dell’ambulanza, lo scorso 6 maggio a Genova.

Raffaele Scribanis, accompagnato dalla moglie Cristina, ha voluto ringraziare personalmente l’assessore Nicolò per l’assistenza ricevuta, sottolineando l’importanza della rapidità dei soccorsi e della preparazione di chi interviene nei primi momenti dell’emergenza.