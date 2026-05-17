Oltre 1000 persone per la Colorata Cena a De Ferrari, a tavola anche la sindaca Salis

Genova. Sono stati oltre 1000 i partecipanti alla Colorata Cena 2026, che è tornata a Genova in particolare nella piazza da cui era partita nel 2015. Ieri, sabato 16 maggio, in occasione della giornata internazionale contro l’omolesbobiatransfobia, le grandi tavolate arcobaleno si sono apparecchiate attorno alla fontana di piazza De Ferrari.

L’evento, che ha visto ogni tavolo rappresentare un colore diverso – i partecipanti dovevano indossare qualcosa dello stesso colore e portare alimenti abbinati – ha avuto il patrocinio del Comune di Genova. E a tavola c’era anche la sindaca Silvia Salis – tavolo rosso – insieme a vari esponenti della giunta.

“È uno spettacolo incredibile e trovo ancora di più incredibile che per anni l’abbiano fatto fare in piazza De Ferrari. Sono orgogliosa di essere sindaca quest’anno e di vedere questa città meravigliosa che condivide insieme una serata di gioia e unità” ha detto Salis.

“Chi non riesce a parlare di diritti, chi dice che ci sono cose più importanti fa del populismo banalotto che in questa città respingiamo – ha proseguito la sindaca – perché non c’è una gerarchia di importanza delle cose di cui prendersi cura in una città: sono tutte importanti, è importante che le persone si sentano viste, incluse e rispettate. E finché ci saremo noi a guidarla vi prometto che sarà così”.

L’evento anticipa la parata del Liguria Pride, il 13 giugno, appuntamento che, al contrario, non avrà il patrocinio pubblico. Nei giorni scorsi il tema è diventato d’attualità a causa di una polemica nata a partire da alcune frasi provocatorie di Liguria Rainbow contro gli alpini. In base a quelle frasi il centrodestra ha chiesto all’amministrazione di non concedere il patrocinio al Pride. Ma gli organizzatori hanno affermato di non averlo mai chiesto.

Intanto ieri per la prima volta il Comune di Genova ha aderito ufficialmente all’IDAHOBIT del 17 maggio, e lo ha fatto con un convegno istituzionale nel Salone di Rappresentanza dedicato al tema “Il benessere della cittadinanza e delle persone minori al centro dell’azione amministrativa pubblica”.