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Nuova edizione

A De Ferrari torna la Colorata Cena, il 16 maggio contro l’omolesbobiatransfobia

Le grandi tavolate arcobaleno si apparecchieranno attorno alla fontana. L'evento, che quest'anno ritrova il patrocinio del Comune, anticipa il Liguria Pride

Coloratacena

Genova. Colorata Cena torna a Genova e lo fa nella piazza da cui era partita nel 2015. Sabato 16 maggio in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobiatransfobia, che si celebra il giorno successivo, le grandi tavolate arcobaleno si apparecchieranno attorno alla fontana di piazza De Ferrari.

Gli organizzatori – il coordinamento Liguria Rainbow – per questa edizione sono tornati a chiedere il patrocinio agli enti locali della città: “L’evento che anticipa la Parata del Liguria Pride – spiegano – in questi anni, dopo che l’amministrazione precedente ci definí offensivi e divisivi, ha attraversato tante piazze di Genova, ha sperimentato la versione online e ai parchi di Nervi durante la pandemia, e ha persino superato i confini cittadini grazie all’ospitalità del Comune di Bogliasco”.

“Quest’anno torniamo finalmente in piazza, da sempre simbolo di democrazia, partecipazione, lotta e incontro. Stare a tavola non è solo divertirsi e condividere cibo: è occasione per raccontarsi le proprie storie, condividendo aspettative, bisogni, paure e la voglia di sognare un futuro diverso”.

Nel programma della serata anche musica, con VAMdj, e incursioni tra le tavolate di DragPolceVera e di molte drag liguri. Chiunque voglia condividere questa esperienza può partecipare. Per informazioni e prenotazioni: coloratacena@gmail.com

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