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Centro storico

Tentano di strappare la collanina a un turista, doppio arresto a Pré

Colti sul fatto dagli agenti della polizia locale che pattugliavano la zona e da quelli addetti alla videosorveglianza

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Genova. Colti sul fatto dalla polizia locale mentre provavano a strappare dal collo di un turista la collalanina d’oro.

I due uomini sono stati notati nella zona di Pré, sia dagli agenti in strada sia dal personale addetto alla videosorveglianza. Uno ha seguito il turista, statunitense, avvicinandosi per prendere la collana, l’altro cercava di distrarre le persone vicine.

Subito fermati, sono stati arrestati prima che potessero strappare la collanina. Entrambi gli arresti sono stati convalidati con obbligo di firma.

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