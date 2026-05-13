Cambio alla direzione di Coldiretti Genova, Andrea Branca alla guida della federazione

Genova. Cambio al vertice della Federazione provinciale di Coldiretti Genova. Andrea Branda è stato nominato nuovo direttore della federazione genovese, raccogliendo il testimone da Paolo Campocci, che andrà a ricoprire un importante incarico in un’altra regione.

Andrea Branda arriva alla guida delle Federazioni di Genova e La Spezia dopo l’esperienza maturata come Segretario di Zona di Coldiretti Acqui Terme e Ovada, incarico nel quale ha seguito da vicino il rapporto con le imprese agricole e le dinamiche territoriali. Un percorso professionale sviluppato all’interno del sistema Coldiretti che lo porta ora ad assumere la direzione delle due Federazioni liguri.

Il passaggio di consegne si è svolto alla presenza di Sara Paraluppi, Capo Area Organizzazione della Confederazione, e del Delegato Confederale Bruno Rivarossa che, nel corso degli incontri dedicati al passaggio di consegne, ha sottolineato come “Genova custodisca realtà agricole di grande valore, produzioni tipiche e aziende che rappresentano un presidio fondamentale per il territorio. La nomina di Andrea Branda punta a consolidare il lavoro svolto da Coldiretti nella valorizzazione delle produzioni locali e nel sostegno alle imprese agricole”.

“Desidero ringraziare Paolo Campocci per l’impegno, la professionalità e la vicinanza dimostrata in questi anni nei confronti delle imprese agricole del nostro territorio”, ha dichiarato Luca Dalpian, Presidente Coldiretti Genova. “Ad Andrea Branda rivolgo il benvenuto da parte di tutta Coldiretti Genova, con l’auspicio che possa proseguire con determinazione il percorso di sviluppo e tutela delle imprese agricole del territorio”.

Nel salutare la Federazione di Genova, Paolo Campocci ha ringraziato la dirigenza, la struttura e tutte le aziende associate per il percorso condiviso negli anni trascorsi sul territorio genovese. “Il lavoro svolto insieme in questi anni ci ha visto affrontare sfide rilevanti, sempre con l’obiettivo di essere vicini alle imprese agricole e ai loro bisogni.”

Andrea Branda ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico, evidenziando l’importanza del territorio genovese all’interno del panorama agricolo ligure.

“Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità”, ha dichiarato il neo Direttore. “Sarà fondamentale lavorare in sinergia con la struttura e con le imprese per rafforzare ulteriormente il ruolo di Coldiretti Genova su tutta la sua preziosa provincia”.