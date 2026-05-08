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Coda saluta la Sampdoria: “Gran rammarico non avervi riportato in Serie A, rimarrete sempre nel mio cuore”

Termina contro la Reggiana l'avventura del bomber dei bomber della Serie B in maglia blucerchiata: "A questa squadra non manca nulla, qua conosciuto tante belle persone"

Sampdoria Vs Empoli

Reggio Emilia. Contro la Reggiana l’ultima partita in maglia Sampdoria per Massimo Coda. Schierato dall’inizio dopo Empoli, il bomber dei bomber della Serie B che ha raggiunto questo obiettivo proprio in maglia blucerchiata, saluta nel post partita il tifo sampdoriano.

Diciassette gol nella squadra genovese e il grande rammarico di non essere riuscito a riportarla in Serie A. Comprato proprio per essere una grande esperto del settore e della categoria, ha affrontato due anni difficili insieme ai suoi compagni di spogliatoio, aiutando a salvare la squadra in queste due annate particolarmente travagliate.

Esorta con l’analisi del match l’attaccante, che ha intravisto durante la partita una piccola possibilità per approdare ai playoff: “È stato un peccato, oggi a livello di gioco c’eravamo. Dovevamo forse muovere di più la palla ed essere più incisivi negli ultimi venti metri. Ci tenevamo a chiudere bene dopo la brutta piega di questa stagione, per fortuna abbiamo chiuso serenamente l’ultima giornata rispetto all’anno scorso. Addirittura gli ultras ci dicevano che c’erano speranze per i playoff, ma purtroppo non ci siamo riusciti“.

Poi il sentito saluto rivolto al tifo: “Ho conosciuto belle persone, tante di queste mi hanno voluto bene nonostante la pressione per i risultati. Per fortuna, lo spogliatoio è sempre stato unito nonostante qualche voce dall’esterno, purtroppo sul campo abbiamo faticato tanto, ma mi porto sempre con me questa esperienza“.

Un grande rammarico che si porterà dietro per sempre: “Per me è come una sconfitta, ho sempre voluto riportare la Samp in Serie A. Sarà un gran rammarico per tanto tempo. Mi rimarrà l’obiettivo personale raggiunto qua – parlando del record di gol in Serie B di sempre -, ma porterò nel mio cuore questa maglia“.

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