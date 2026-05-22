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Il trucco

Cocaina purissima nascosta nelle mattonelle: fiamme gialle fermano carico da mezzo milione di euro fotogallery

Erano realizzate in gesso e poliestere e all'interno contenevano il pacco di droga: venivano dalla Spagna, destinate a compratori italiani

Genova. I finanzieri della Compagnia di Genova Sestri, impegnati nei controlli sui flussi di merci provenienti dall’estero e in transito negli hub logistici del capoluogo ligure, hanno sequestrato circa 5 kg di cocaina pura e oltre 6 kg di hashish, abilmente occultati all’interno di una spedizione avente come carico dichiarato “mattonelle”.

Nel corso dei controlli sono stati esaminati diversi colli provenienti, via terra, dalla Spagna e destinati a soggetti presenti in varie località del territorio nazionale. A far scattare gli approfondimenti è stata un’anomalia emersa dai primi riscontri documentali: i destinatari indicati sulle spedizioni risultavano inesistenti e i pacchi erano destinati a dei punti di ritiro.

All’interno dei pacchi i finanzieri hanno rinvenuto delle mattonelle realizzate in un conglomerato di gesso e poliestere. Già da un primo esame esterno è stata riscontrata un’anomalia: le mattonelle suonavano a vuoto. Date le circostanze e gli elementi indiziari, si è proceduto a demolire il rivestimento esterno rinvenendo, così, diversi panetti di sostanza stupefacente. Complessivamente sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 5 kg di cocaina pura e oltre 6 kg di hashish, che se immessi sul mercato avrebbe fruttato oltre alle organizzazioni criminali oltre 520 mila euro

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