Cinque genovesi tra i 100 talenti under 30 di Forbes Italia: ecco chi sono

Genova. Dal palco di Sanremo con il rapper Sayf alle agenzie di marketing Kroma Agency e Kroma Studio con sede a Genova di Federico Mazzanti e Christian Stocchi.

È appena stata pubblicata da Forbes Italia la lista 2026 che premia 100 giovani under 30 che si sono contraddistinti per il loro talento.

Diverse le categorie rappresentate: Art & Culture, Entertainment, Finance, Manufacturing & Industry, Media & Marketing, Retail & E-Commerce, Science & Healthcare, Social Impact, Sports & Gaming e Technology.

I vincitori liguri di Forbes 2026

Anche la Liguria ha le sue stelle. In una regione piccola e anagraficamente considerata la regione più vecchia d’Europa, Forbes ha saputo trovare i suoi astri nascenti 2026.

C’è Sayf, il rapper che ha conquistato il secondo posto di Sanremo. Per lo sport, Lorenzo Finn, il ciclista di Avegno, campione del mondo Under 23. Per l’ambito media, Samuele Ragusa, genovese ma attivo a Milano come giornalista sportivo.

Per il Marketing, ci sono Federico Mazzanti e Christian Stocchi, cofondatori di Kroma Agency: l’agenzia che ha sviluppato un software basato sull’intelligenza artificiale per le campagne digitali.

In cinque anni di attività il gruppo Kroma firma collaborazioni importanti come con Burger King, Weward, Monopoly, per un giro d’affari, solo nell’ultimo anno, di più di un milione di euro.

“Sono onoratissimo di essere in una rivista così prestigiosa come Forbes Italia”, dice Federico Mazzanti, co-founder di Kroma Agency. “Nel 2025 in quell’elenco c’era il genovese Olly, il vincitore di Sanremo e adesso accanto a Sayf, c’è la nostra azienda. È un riconoscimento che ha un peso. Avere due profili della stessa azienda nello stesso elenco non capita per caso: è il segnale che il lavoro va nella direzione giusta”.