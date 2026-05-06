Cinghiali a Genova, oltre 600 firme su change per dire stop agli abbattimenti

Genova. Una petizione su change che chiede lo stop all’abbattimento dei cinghiali a Genova ha raggiunto già oltre 600 firme. Il promotore, Massimiliano Moresco, commenta: “Non ce lo aspettavamo. Sono numeri in crescita perché sta crescendo una nuova sensibilità verso i cinghiali e gli animali in genere. Dietro quei numeri non ci sono semplici firme “digitali” ma cittadini, famiglie, giovani, persone che sentono il bisogno di essere ascoltate su un tema che riguarda il nostro territorio e il nostro senso di responsabilità collettiva. Questo dimostra che il problema non riguarda pochi attivisti, ma una parte viva della comunità”.

Moresco accusa le istituzioni di restare in silenzio. “Abbiamo provato a contattare rappresentanti politici e amministratori, ma finora non è arrivata alcuna risposta. Nemmeno un confronto, nemmeno un segnale di attenzione verso centinaia di cittadini che stanno chiedendo semplicemente di essere ascoltati. Chiediamo attenzione, dialogo e rispetto per una mobilitazione nata dal basso, in modo spontaneo e sincero”.

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