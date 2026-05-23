App, audioguide e materiale multilingue: progetto di valorizzazione del cimitero di Staglieno

Genova. Il Comune di Genova avvia il progetto “Museo Staglieno. Un viaggio accessibile e partecipato tra arte e storia”, sostenuto da FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e Intesa Sanpaolo nell’ambito del programma “I Luoghi del Cuore” e volto a valorizzare l’esperienza di visita del Cimitero Monumentale di Staglieno, rendendola inclusiva e accessibile.

La necropoli cittadina è un vero e proprio museo a cielo aperto, ricco di arte, storia e memoria della città. L’esito del progetto, che durerà circa un anno, sarà una sezione dedicata al cimitero monumentale su sito e app “Musei di Genova” rendendolo a tutti gli effetti parte integrante dell’offerta museale genovese. Sull’app verranno resi disponibili schede e audioguide per seguire un percorso di 10 statue – le 10 meraviglie di Staglieno – corredati di materiali multimediali che renderanno il patrimonio accessibile, da remoto, per chi è impossibilitato a raggiungere i siti di interesse, ma anche da chi ha difficoltà di tipo sensoriale: saranno predisposte audiodescrizioni per non vedenti, video in LIS per non udenti e schede CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) al fine di rendere fruibile l’arte e la bellezza, la storia e la memoria che il Cimitero contiene.

All’interno di questo progetto è prevista la collaborazione con importanti realtà come la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria, con la quale il Comune di Genova coopera assiduamente, e il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova, con il quale la Direzione Servizi Cimiteriali ha stipulato una convenzione volta a revisionare e innovare gli apparati comunicativi del Cimitero.

“Museo Staglieno” prevede anche il coinvolgimento del territorio e invita le associazioni, i gruppi, le comunità a visitare il cimitero monumentale e coadiuvare nella creazione di contenuti multimediali che possano intercettare nuovi pubblici. Questo percorso partecipato prende avvio durante la Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei, importante iniziativa internazionale, promossa da ASCE Associazione dei Cimiteri Significativi Europei, dedicata a valorizzare il patrimonio di arte, storia e cultura dei cimiteri di tutta Europa, che si svolge dal 22 al 31 maggio con eventi, visite guidate, percorsi culturali, presentazione di libri, concerti e spettacoli.

«Il Cimitero Monumentale di Staglieno non è soltanto un luogo di memoria e raccoglimento, ma uno spazio monumentale connotato da una straordinaria concentrazione di opere d’arte. Il patrimonio di scultura ottocentesca che conserva è unico al mondo e questi beni meritano di essere pienamente integrati nel sistema culturale cittadino – commenta l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Con il progetto Museo Staglieno, grazie alla preziosa sinergia con FAI e Intesa Sanpaolo, facciamo un passo decisivo verso un’idea di cultura che sia realmente democratica, inclusiva e a impatto zero, superando al contempo diverse barriere di accessibilità. L’introduzione di strumenti come la LIS e la Comunicazione Aumentativa Alternativa dimostra come la tecnologia possa farsi veicolo di civiltà, permettendo a chiunque di essere coinvolto in percorsi di conoscenza e incontro coi beni culturali del territorio. Inoltre, l’avvio di questo percorso partecipato con le scuole, le associazioni e le comunità locali ci consente di attivare una narrazione collettiva e condivisa: Staglieno si riappropria così del suo ruolo di laboratorio di storia, arte e cultura offrendo ai genovesi e ai turisti di tutto il mondo una chiave di lettura contemporanea, scientifica e accessibile del nostro patrimonio».

«Questo importante traguardo per il Cimitero Monumentale di Staglieno ne ribadisce il profondo valore civico e identitario per l’intera comunità – aggiunge l’assessore ai Servizi civici Emilio Robotti – Si tratta di un risultato che premia la sinergia virtuosa tra il Comune, il tessuto associativo e i cittadini, e che ci spinge a proseguire con decisione nel percorso di tutela e valorizzazione del sito. Restituiamo così a genovesi e turisti un patrimonio unico, che alla sua naturale funzione di memoria e raccoglimento unisce l’anima di un vero e proprio museo a cielo aperto, specchio della straordinaria ricchezza artistica e storica di Genova».

Martedì 26 maggio alle ore 17.30 si terrà il primo importante incontro di lancio del progetto, con la partecipazione della Delegazione FAI di Genova e le associazioni, gli istituti scolastici, le comunità di stranieri, il mondo culturale cittadino e quanti sono interessati a conoscere e valorizzare questo luogo di arte e bellezza, identitario per i genovesi e di grande interesse per i turisti. Sarà presentato il progetto e i partecipanti saranno accompagnati presso alcune opere sulle quali proporre contenuti che possano contribuire ad attrarre nuovi segmenti di pubblico. Il coinvolgimento sempre più rilevante delle realtà del territorio, non solo nella realizzazione di eventi culturali, ma anche nella creazione di nuovi contenuti porterà nuova linfa in uno scambio reciproco di esperienze e competenze. Il territorio, arricchito di un patrimonio narrativo partecipato, diventa più coeso e attraente, e sviluppa esperienze e opportunità che restano anche oltre il progetto.

Il progetto “Museo Staglieno”, grazie al contributo del FAI e di Intesa Sanpaolo, rilancia il cimitero monumentale come meta culturale di rilievo, integrandolo nel circuito museale genovese con un’offerta accessibile, multilingue e inclusiva. La combinazione di innovazione digitale, coinvolgimento del territorio e valorizzazione storico-artistica restituisce a Staglieno un ruolo centrale nella vita culturale e turistica della città, superando l’immaginario legato alla sola funzione cimiteriale.

Grazie a una rete stabile di istituzioni, scuole, comunità e associazioni, il progetto pone le basi per una gestione condivisa e sostenibile, capace di generare benefici duraturi per la città e il suo patrimonio.

«Staglieno è uno dei cimiteri monumentali più importanti d’Europa, un luogo che racconta la storia di Genova attraverso un patrimonio scultoreo e architettonico di grande valore – affermano Marco Zito, capo delegazione FAI di Genova e Farida Simonetti, presidente FAI Liguria – Grazie al programma ‘I Luoghi del Cuore’ di FAI e Intesa Sanpaolo, questo progetto ha l’ambizione di restituirlo alla città in una forma nuova: accessibile, inclusiva e parte integrante dell’offerta culturale genovese. Come FAI siamo impegnati affinché i luoghi del patrimonio italiano siano davvero fruibili da tutti, e Staglieno è un esempio concreto di come questo sia possibile. Invitiamo cittadini, scuole e associazioni a partecipare: la qualità del risultato dipenderà anche dal loro contributo».