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Incidente

Ciclista 54enne cade su un sentiero nei boschi della Val d’Aveto, è in gravi condizioni

Ha riportato un grave trauma toracico, portato in codice rosso al San Martino

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Rezzoaglio. Grave incidente questa mattina per un biker che stava percorrendo il terzo anello del monte Aiona, uno dei sentieri più frequentati della Val d’Aveto nei pressi di Rezzoaglio.

A dare l’allarme una donna che stava facendo l’escursione con lui. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino del Tigullio insieme ai vigili del fuoco. Poi, data la località impervia, è stato attivato l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco con personale medico del 118 a bordo.

L’uomo, 54 anni, ha riportato un grave trauma toracico a causa della rovinosa caduta.

Mantenuto cosciente dagli operatori sanitari, è stato stabilizzato, issato a bordo dell’elicottero e trasferito poi in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Il soccorso alpino ha provveduto ad accompagnare la compagna presso l’auto alle Casermette del Penna.

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