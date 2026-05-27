Ciclista 54enne cade su un sentiero nei boschi della Val d’Aveto, è in gravi condizioni

Rezzoaglio. Grave incidente questa mattina per un biker che stava percorrendo il terzo anello del monte Aiona, uno dei sentieri più frequentati della Val d’Aveto nei pressi di Rezzoaglio.

A dare l’allarme una donna che stava facendo l’escursione con lui. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino del Tigullio insieme ai vigili del fuoco. Poi, data la località impervia, è stato attivato l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco con personale medico del 118 a bordo.

L’uomo, 54 anni, ha riportato un grave trauma toracico a causa della rovinosa caduta.

Mantenuto cosciente dagli operatori sanitari, è stato stabilizzato, issato a bordo dell’elicottero e trasferito poi in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Il soccorso alpino ha provveduto ad accompagnare la compagna presso l’auto alle Casermette del Penna.