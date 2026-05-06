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Riaperta, dopo l’incidente la statale 225 della Fontanabuona

A scontrarsi due auto e un camion. La statale della Fontanabuona è momentaneamente chiusa in due direzioni

ambulanza automedica 118

Orero. È stata riaperta attorno alle 10, dopo essere stata chiusa per circa due ore a causa di un incidente tra due auto e un camion, la statale 225 “Della Fontanabuona” al km 14,300 a Orero. Lo comunica Anas.

Il traffico era stato momentaneamente deviato sulla strada provinciale 58 e sulla viabilità locale.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, carabinieri e vigili del fuoco, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Intervenute anche tre ambulanze, oltre all’automedica: la croce verde di Carasco, la croce rossa di Cicagna e la croce rossa di Gattorna. Due persone coinvolte sono state trasportate in codice giallo e in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

 

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