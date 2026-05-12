Chiavari, Messuti: “Vogliamo intitolare la piscina olimpionica del Lido a Marco Di Capua”

Chiavari.È partita la procedura per intitolare la piscina olimpionica del Lido al sindaco Marco Di Capua. La giunta comunale ha approvato la proposta che sarà ora trasmessa alla Prefettura di Genova per il completamento dell’iter autorizzativo previsto dalla legge.

Una scelta fortemente voluta dal primo cittadino Federico Messuti per ricordare una figura che ha segnato la storia recente di Chiavari e per mantenere vivo il legame che Marco Di Capua ha costruito negli anni con il territorio, il mare, lo sport e la comunità chiavarese.

“Marco Di Capua ha rappresentato un esempio di dedizione, competenza e amore per Chiavari – dichiara il sindaco Messuti –. Intitolargli la piscina del Lido significa legare il suo nome a un luogo simbolico di Chiavari, dello sport e del mare, valori che hanno accompagnato tutta la sua vita pubblica e personale”.

Non è casuale la scelta della piscina olimpionica del Lido. Proprio durante il mandato di Marco Di Capua prese, infatti, forma il percorso di riqualificazione dell’impianto, con la richiesta di finanziamento da parte del PNRR per giungere al completo restyling della struttura. Commercialista, amministratore pubblico e uomo profondamente legato alla città, Marco Di Capua è stato sindaco di Chiavari dal 2017 fino alla sua improvvisa scomparsa, avvenuta il 23 agosto 2021. Durante il suo mandato si è distinto per la vicinanza e l’ascolto dei cittadini, la concretezza amministrativa e l’attenzione verso sport, scuole, quartieri e territorio.

La proposta sarà ora trasmessa alla Prefettura di Genova, chiamata ad autorizzare formalmente l’intitolazione della struttura nell’ambito dell’iter previsto dalla normativa nazionale per le personalità scomparse da meno di dieci anni.