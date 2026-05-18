Chiavari, inaugurati i nuovi locali di Anteas, Adiconsum e Sicet in Via Rambaldi

Chiavari. Sono stati inaugurati oggi a Chiavari i nuovi locali di Anteas Tigullio Golfo Paradiso, Adiconsum Liguria e Sicet Liguria in Via Rambaldi 10.

Nel corso dell’iniziativa è stato presentato anche il progetto “Il Fresco non si Spreca”, promosso da Anteas con il sostegno del Comune di Chiavari e la collaborazione del Banco di Solidarietà, Croce Rossa Chiavarese, Caritas Diocesana, Fondazione per il Baliatico e Croce Verde Chiavarese.

Il progetto prevede la raccolta di prodotti alimentari freschi invenduti, ancora integri, che verranno redistribuiti alle famiglie segnalate dai servizi sociali comunali.

Importante il contributo del Lions Club Chiavari Host, che ha donato un frigorifero industriale per la conservazione dei prodotti, e la collaborazione avviata con Coop Liguria per il recupero delle eccedenze alimentari.

“Con questo progetto rafforziamo una rete solidale concreta e vicina ai cittadini — dichiara il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Michela Canepa —. I nuovi spazi di via Rambaldi, oltre ad essere privi di barriere architettoniche e facilmente raggiungibili, rappresentano un punto di riferimento importante per il sostegno alle famiglie in difficoltà e per la promozione di una cultura del recupero e della solidarietà.”