  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Iniziativa

Chiavari, inaugurati i nuovi locali di Anteas, Adiconsum e Sicet in Via Rambaldi

Presentato il progetto solidale "Il fresco non si spreca".

Generico maggio 2026

Chiavari. Sono stati inaugurati oggi a Chiavari i nuovi locali di Anteas Tigullio Golfo Paradiso, Adiconsum Liguria e Sicet Liguria in Via Rambaldi 10.

Nel corso dell’iniziativa è stato presentato anche il progetto “Il Fresco non si Spreca”, promosso da Anteas con il sostegno del Comune di Chiavari e la collaborazione del Banco di Solidarietà, Croce Rossa Chiavarese, Caritas Diocesana, Fondazione per il Baliatico e Croce Verde Chiavarese.

Il progetto prevede la raccolta di prodotti alimentari freschi invenduti, ancora integri, che verranno redistribuiti alle famiglie segnalate dai servizi sociali comunali.

Importante il contributo del Lions Club Chiavari Host, che ha donato un frigorifero industriale per la conservazione dei prodotti, e la collaborazione avviata con Coop Liguria per il recupero delle eccedenze alimentari.

“Con questo progetto rafforziamo una rete solidale concreta e vicina ai cittadini — dichiara il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Michela Canepa —. I nuovi spazi di via Rambaldi, oltre ad essere privi di barriere architettoniche e facilmente raggiungibili, rappresentano un punto di riferimento importante per il sostegno alle famiglie in difficoltà e per la promozione di una cultura del recupero e della solidarietà.”

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.