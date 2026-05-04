Chiavari, torna il CityPass: trasporto pubblico agevolato per gli anziani

Chiavari. Il Comune di Chiavari rinnova anche per il 2026–2027 il “CityPass”, la tessera annuale che consente ai cittadini tra i 65 e i 69 anni, con ISEE fino a 9.500 euro, di viaggiare sui mezzi A.M.T. lungo le linee urbane ed extraurbane (escluso il circuito urbano di Genova). La validità è fissata dal 15 giugno 2026 al 14 giugno 2027.

Possono fare domanda i residenti nel Comune, in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel 2026 e valida fino al 31 dicembre. Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale oppure disponibile presso l’Ufficio Front Office in piazza N.S. dell’Orto, fino al 30 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, con aperture pomeridiane il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.

Le richieste, corredate da modulo compilato, attestazione ISEE e copia del documento d’identità, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.30 del 30 maggio 2026. Le domande fuori termine non saranno accolte.

“Il CityPass è uno strumento concreto per sostenere la mobilità e l’autonomia dei nostri cittadini più anziani, in particolare di chi si trova in una situazione economica più fragile. Anche alla luce dei dati di bilancio dello scorso anno, confermiamo la volontà dell’amministrazione di mantenere e rafforzare interventi mirati e sostenibili, capaci di rispondere ai bisogni reali della comunità” dichiara l’assessore ai servizi sociali, Michela Canepa.