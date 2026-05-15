Cgil, al via la raccolta firme per le proposte di legge su sanità e appalti. Maurizio Landini firma a Genova

Genova. Parte oggi la campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare, promosse dalla Cgil insieme ad un vasto numero di organizzazioni e associazioni della società civile, dedicate ai temi della sanità pubblica e degli appalti. All’Assemblea Generale organizzata dalla Camera del lavoro di Genova presso i Giardini Luzzati ha partecipato il Segretario Generale Cgil Maurizio Landini.

La campagna di raccolta rivolta alla cittadinanza organizzata dalla Camera del Lavoro di Genova sarà articolata con eventi pubblici, presìdi e banchetti che avranno luogo nelle piazze e nei principali luoghi di aggregazione cittadini.

Le due proposte di legge riguardano, da un lato, la sanità e il diritto effettivo alla tutela della salute, con l’obiettivo di difendere e rafforzare il Servizio sanitario nazionale e valorizzare il lavoro nel settore. Dall’altro, il tema del lavoro negli appalti, per garantire lo stesso salario, le stesse tutele e gli stessi diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del committente, oltre a maggiori condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La campagna è promossa con gli slogan: “Io firmo per il diritto alla salute” e “Io firmo per stesso lavoro, stesso contratto”, e dal 15 maggio sarà possibile sottoscrivere le due proposte di legge anche online accedendo al sito del Ministero della Giustizia. Per presentare la proposta di legge occorrono 50 mila firme sui due testi che lo scorso 27 aprile sono stati depositati a Roma presso la Corte di Cassazione.

Sulla sanità le richieste principali vanno dal finanziamento certo del fondo dedicato al tema e al suo incremento, all’allineamento del fondo almeno a quanto spendono gli altri paesi europei, lo stop della sanità a gettone, il superamento del tetto della spesa per il personale, l’integrazione socio sanitaria. Sugli appalti l’obiettivo è quello di dare a tutti i lavoratori gli stessi diritti: per la Cgil l’appalto deve tornare a essere una scelta per avere più qualità, rispondere ai picchi produttivi, avere più flessibilità e non uno strumento per competere al massimo ribasso.

All’assemblea generale sono intervenuti Igor Magni Segretario Generale Cgil Genova, Maria Pia Scandolo Segretaria regionale Cgil e Simona Nieddu Segretaria provinciale, delegate e delegati sindacali, rappresentanti del mondo dell’associazionismo.