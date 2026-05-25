Elezioni comunali, a Ceranesi vince ancora Montaldo con il 59,2% dei voti. Casano si ferma al 28,2%

Genova. Dopo la chiusura delle urne alle 15, lo scrutinio dei voti è stato rapido per le sei sezioni di Ceranesi, il comune della Valpolcevera al voto dopo la fine anticipato del mandato di Claudio Montaldo ripresentatosi come candidato sindaco e confermato oggi dalle urne.

L’ex vicepresidente della regione ha battuto la concorrenza conquistando il 59,24% dei voti con 837 preferenze. Meno voti rispetto al 2022 (furono 870) ma una percentuale più alta rispetto al precedente confronto elettorale che aveva segnata il 56,2% delle preferenze. Nel 2022 l’affluenza era stata del 50,65%, in questa tornata una flessione che porta il dato a 46,7%

Si è fermato al 28,24% lo sfidante Michele Casano con 399 voti sostenuto dalla lista Uniti per Ceranesi, mentre Federico Giacobbe ha ottenuto il 12,53 delle preferenze con 177 voti.

La lista del nuovo sindaco, “Una Storia in Comune”, ottiene quindi 8 seggi, oltre al poltrona del primo cittadino, Uniti per Ceranesi 2 seggi più uno del candidato sindaco, mentre un la lista Ceranesi tradizione e futuro non ottiene seggi ma sarà comunque rappresentata dal candidato Federico Giacobbe.