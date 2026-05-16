Genova. Il progetto di riqualificazione dell’area sportiva di via Novella, al Cep, è stato presentato ufficialmente sabato mattina ad associazioni e residenti.

Sviluppati su due principali linee d’azione – da un lato la realizzazione di nuovi spazi ludico-sportivi e aggregativi, dall’altro un intervento di riforestazione che ha interessato il margine del complesso edilizio – i lavori hanno consentito di rigenerare e valorizzare uno spazio urbano di importanza vitale per il quartiere, dando (nuova) vita ad un punto di incontro e di aggregazione per residenti e non solo. Obiettivo finale la fornitura di nuovi servizi intergenerazionali e il miglioramento della qualità della vita.

A presentare alla cittadinanza i lavori di riqualificazione dell’area è stato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante. Presente, tra gli altri, anche il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio.

«”Oggi apriamo alla cittadinanza la nuova area sportiva di via Novella, uno spazio completamente rinnovato, nel quadro di lavori finanziati dal PNRR, avviati nel ciclo amministrativo precedente e conclusi dalla nostra Amministrazione – ha detto l’assessore Ferrante – Si tratta di un intervento di ampio respiro, condotto in una zona rigenerata e pronta ad accogliere attività di aggregazione sociale e culturale, a beneficio dei residenti nel quartiere e di tutti i cittadini del Ponente. Siamo al lavoro per individuare il nuovo soggetto gestore che avrà l’onere e l’onore di valorizzare l’area e farla diventare un punto di riferimento per la comunità: uno spazio dove condividere momenti di socialità, praticare sport e attività motoria, migliorare il proprio benessere”.

“Dopo la rigenerazione dell’area, per cui ringrazio il lavoro condotto negli ultimi anni dal Comune di Genova e terminato dall’assessore Ferrante, ora ci attende la sfida della valorizzazione degli spazi attraverso il coinvolgimento attivo del territorio – ha spiegato il presidente Frulio – Proprio questa mattina, nel quadro del progetto “Fuori dal Comune” avviato dall’Amministrazione e dagli assessori Patrone e Coppola, abbiamo condiviso con cittadini e associazioni del territorio un bellissimo momento di progettazione collettiva per decidere le funzioni e le attività che animeranno gli spazi di via Novella, nel quadro della nuova gestione che vogliamo trovare nel più breve tempo possibile, assicurandoci che l’area venga aperta a tutti e gestita con la massima professionalità”.

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Via Novella rinasce: al Cep nuova area sportiva e sociale. Le foto

La nuova area sportiva di via Novella

Lo spazio è organizzato su quattro terrazzamenti, ognuno dedicato a una funzione specifica. Il primo è un’area di socialità e ristoro, attrezzata con tavoli e panche per picnic, oltre a una zona gioco per i bambini. Il secondo terrazzamento ospita attrezzature per il fitness all’aperto, pensate per incentivare l’attività fisica in un ambiente naturale. Il terzo spazio è destinato a una pista per il pattinaggio, mentre l’ultimo, il terrazzamento inferiore, ospita un campo sportivo polivalente

Sul margine superiore e su quello inferiore sono stati costruiti due nuovi volumi che accolgono rispettivamente un bar-ristoro e gli spogliatoi, servizi fondamentali per rendere l’area più funzionale e accogliente. Un tratto di percorso che prosegue oltre il campo polivalente, immerso nel verde e in pendenza, è stato recuperato e destinato a un circuito cardio-fitness. Questo percorso è accessibile anche con mezzi carrabili, per garantire l’accesso a persone con disabilità, ai mezzi di soccorso e ai servizi di manutenzione.

Tra gli aspetti più peculiari e maggiormente curati del progetto spicca il particolare uso del colore, con l’obiettivo di creare spazi allegri e giocosi per stimolare la socialità, invitare a praticare sport, offrire momenti di svago e contribuire al benessere di chi frequenta l’area.

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, sono stati installati due impianti fotovoltaici sulle coperture dei nuovi locali, a testimonianza dell’attenzione verso l’efficienza energetica e la sostenibilità. L’illuminazione pubblica esistente è stata integrata e potenziata, mentre il campo sportivo ha una propria illuminazione dedicata, separata da quella pubblica in ottica di una futura gestione autonoma. Inoltre, è stato installato un sistema di videosorveglianza per aumentare la sicurezza dell’area.

Fuori dal Comune, al Cep il tavolo di co-design

Dopo la presentazione, a cura dell’assessore Ferrante, dei lavori di riqualificazione dell’area, l’Amministrazione comunale ha coordinato la fase di progettazione partecipata realizzata nell’ambito del progetto “Fuori dal Comune. Spazi pubblici, decisioni condivise”, il percorso di partecipazione attiva creato dal Comune di Genova per valorizzare il patrimonio pubblico con il coinvolgimento attivo di cittadini e realtà locali.

Infatti, oltre a quattro luoghi nel centro storico – sistema delle tre piazze (Tenedo, Marinelle, Monachette); Ex Ruderi di Santa Sabina; Palazzo Rebuffo Serra; Via di Prè 100r –, proprio l’area ludico-sportiva di via Novella è stata inserita in questo percorso di “amministrazione condivisa” per la definizione congiunta di funzioni e governance ideali.

Il percorso, iniziato lo scorso 1° aprile con l’ascolto di cittadini e associazioni, è proseguito oggi con la presentazione dei risultati della fase di ascolto, seguita da un momento di progettazione collettiva (tavolo di co-design) per decidere le attività e le funzioni che animeranno i nuovi spazi del Cep.