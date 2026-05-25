Centro storico, torna “L’invasione dell’UltrArte”: opere ovunque dal 27 al 30 maggio

Genova. Da mercoledì 27 a sabato 30 maggio il centro storico di Genova torna a trasformarsi in una galleria a cielo aperto grazie alla terza edizione de L’Invasione dell’UltrArte, evento creato e promosso dall’Aps Passo Blu Iac in collaborazione con il Civ Luccoli. Un progetto site-specific gratuito che coinvolge le storiche strade di via Luccoli, vico della Casana e via XXV Aprile, dove saranno esposte le opere di 37 artisti chiamati a esplorare un tema che da sempre smuove la cultura: l’intreccio complesso e contrastante tra il sacro e il profano.

«Un evento che immerge l’arte contemporanea nel patrimonio artistico del centro storico, trasformando via Luccoli e le strade limitrofe in una pinacoteca diffusa capace di essere, al tempo stesso, contenitore culturale, luogo di rigenerazione urbana e occasione di scambio creativo», dichiara la presidente del Civ Luccoli, Francesca Recine, aggiungendo i ringraziamenti a Camera di Commercio e Municipio I Centro-Est per il costante sostegno alle attività del Civ e a quelle ad esso correlate.

«Questa rassegna trasforma alcune importanti vie del nostro Municipio in una galleria a cielo aperto – afferma Andrea Visentin, assessore municipale con delega agli eventi e alle manifestazioni –. Grazie a Passo Blu, Civ Luccoli e Confesercenti per il loro impegno e passione che permettono di portare quattro giorni creatività e intrattenimento di massima qualità nelle strade del nostro centro storico».

«Crediamo che l’arte sia uno degli ultimi luoghi di libertà totale – riflette Federica Barcellona, presidente Aps Passo Blu –: uno spazio in cui è ancora possibile immaginare, interrogarsi, dissentire, creare connessioni e produrre nuovi sguardi sul mondo. Oggi più che mai sentiamo che non si tratta soltanto di organizzare un evento culturale, ma di continuare a creare spazi vivi in cui la libertà, il pensiero e la bellezza possano ancora accadere».

«Chi ci segue dal 2024 – aggiunge la vicepresidente Giusi Lorelli – noterà dal programma che l’edizione di quest’anno è più ampia e coinvolge più attori. Abbiamo infatti ricevuto proposte da artisti di tutto il mondo e la selezione vedrà rappresentati tutti i principali linguaggi artistici: pittura, fotografia, collage, video, scultura e installazione. Confermiamo poi la tendenza ad allargarci ad un’area più vasta del centro storico: la prima edizione aveva coinvolto solo via Luccoli, l’anno scorso ci eravamo già allargati in vico della Casana e quest’anno raggiungeremo via XXV Aprile, realizzando un percorso ad anello che, siamo certi, contribuirà a rendere più compatta e densa l’esperienza».

«La collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti – prosegue Roberta Buccellati, membro del direttivo – trasforma L’Invasione dell’UltrArte in un laboratorio aperto di esperienza, ricerca e progettazione condivisa, dove gli studenti partecipano attivamente ai processi creativi e organizzativi dell’evento. Un dialogo concreto tra formazione, arte contemporanea e territorio, capace di mettere in relazione istituzioni culturali, giovani artisti e città attraverso pratiche collaborative e partecipazione pubblica».

Nathan Tumbaco, studente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, ringrazia l’associazione: «Questa esperienza è stata importante perché ci ha permesso di trasformare un’opportunità formativa in un percorso concreto, capace di mettere in relazione lo studio con la dimensione professionale e progettuale».

Mercoledì 27 maggio alle 11 l’inaugurazione ufficiale lungo tutta via Luccoli e il disvelamento delle opere in vetrina, tra inediti ed elaborati già noti che spaziano tra pittura, grafica, fotografia, collage e video. Si segnalano ospiti speciali quali Giannetto Fieschi, per gentile concessione dell’Archivio Fieschi, Corrado Bonomi, artista di lunga e rinomata carriera, e Luca Tardito, alla cui recente scomparsa è dedicato un particolare omaggio in questa edizione. L’eventuale ricavato dalla vendita delle opere di Luca Tardito sarà devoluto all’Ospedale Gaslini.

L’Invasione prevede anche due appuntamenti performativi gratuiti giovedì 28 maggio in piazza San Matteo, a partire dalle 16:30 con lo spettacolo Good Gold Days della portoghese Anja Calas e proseguendo, alle 18:30, con Corpo in bianco di Performer Espressione Applicata.

Evento di chiusura sarà, sabato 30 maggio alle 16:30, l’ArTour consistente nella visita alle vetrine allestite insieme agli artisti, occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’arte allontanandosi dai circuiti classici, e scoprendo vie inedite che legano la ricerca artistica dell’uomo e la città. È gradita la prenotazione a info@passoblu.org.

Due androni storici di Via Luccoli, Palazzo De Mari al numero civico 26 e il Palazzo della Fontana al numero civico 30, e lo spazio della nuova sede di Passo Blu in Piazzetta Tavarone 16r, ospiteranno tre installazioni multimediali. L’intero itinerario è già consultabile su Google Maps al presente link, sul sito ufficiale di Passo Blu o, ancora, tramite il qr-code scansionabile dai materiali stampati.

La campagna social ufficiale – con gli hashtag #InvasioneUltrArte2026 e #iLikeUltrArte – animerà Instagram, Facebook, TikTok e YouTube con aggiornamenti in tempo reale, contributi live dalle performance, interviste agli artisti e contenuti esclusivi per coinvolgere il pubblico. L’evento sarà promosso anche sui canali ufficiali del Comune di Genova.

Il progetto è realizzato con la collaborazione del Civ Luccoli e Confesercenti Genova, con il contributo dell’ente promotore Regione Liguria, Assessorato al tempo libero e della Città Metropolitana, il sostegno di Maimel Group Ascensori e la partecipazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. L’Invasione dell’UltrArte gode inoltre dei patrocini del Comune di Genova e di Rai Liguria.

Si ringrazia infine la Protezione Civile per il supporto nelle operazioni di sicurezza a titolo volontario durante le performance nella giornata del 28 maggio. Al processo organizzativo del progetto hanno partecipato nove tirocinanti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, che hanno operato nelle sezioni di segreteria, comunicazione e allestimenti.