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Movida

Centro storico, studente 21enne rapinato con lo spray al peperoncino

Il giovane, universitario fuori sede, era in stradone Sant’Agostino poco dopo le due quando è stato avvicinato da un gruppo di coetanei

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Genova. Uno studente di 21 anni è stato rapinato con lo spray al peperoncino la notte scorsa nella movida del centro storico.

Il giovane, universitario fuori sede, era in stradone Sant’Agostino poco dopo le due quando è stato avvicinato da un gruppo di coetanei, tutti stranieri, che gli hanno spruzzato lo spray al peperoncino chiedendogli denaro.

Gli agenti delle volanti della polizia sono arrivati poco dopo e sono riusciti a fermare uno dei presunti aggressori. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai complici anche con l’ausilio delle telecamere del centro storico.

Il 21enne è stato portato al Galliera in codice giallo.

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