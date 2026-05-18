Centro storico, strappa di mano lo smartphone a un ragazzo e fugge: inseguito e denunciato

Genova. Un 31enne del Gambia è stato denunciato dalla polizia dopo aver strappato il cellulare dalle mani di un ragazzo per poi fuggire. E’ successo in salita Pollaiuoli intorno alle 3 e mezza di notte.

I poliziotti che stavano pattugliando la zona, hanno visto il 31enne fuggire inseguito da due giovani. I poliziotti lo hanno bloccato in piazza Matteotti con ancora in mano lo smartphone appena rubato.

Il ladro ha cercato di lanciare il telefono in un cestino dell’immondizia. Fermato, è risultato irregolare sul territorio e con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e il traffico di stupefacenti. E’ stato denunciato per furto aggravato.