  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Salita pollaiuoli

Centro storico, strappa di mano lo smartphone a un ragazzo e fugge: inseguito e denunciato

E' stato fermato dai poliziotti che avevano notato due ragazzi che lo stavano inseguendo. E' un 31enne con precedenti

polizia volante notte
Genova.  Un 31enne del Gambia è stato denunciato dalla polizia dopo aver strappato il cellulare dalle mani di un ragazzo per poi fuggire. E’ successo in salita Pollaiuoli intorno alle 3 e mezza di notte.
I poliziotti che stavano pattugliando la zona, hanno visto il 31enne fuggire inseguito da due giovani. I poliziotti lo hanno bloccato in piazza Matteotti con ancora in mano lo smartphone appena rubato.
Il ladro ha cercato di lanciare il telefono in un cestino dell’immondizia. Fermato, è risultato irregolare sul territorio e con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e il traffico di stupefacenti. E’ stato denunciato per furto aggravato.
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.