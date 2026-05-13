Centro storico, giovane accoltellato in Sottoripa al culmine di una lite: è in gravi condizioni

Genova. Ancora sangue nel centro storico di Genova. Un giovane, secondo le prime informazioni 22enne, è stato accoltellato in via di Sottoripa al culmine di una lite.

È successo intorno alle 18.30 all’altezza di vico del Serriglio, nello stesso punto in cui due anni fa un uomo era stato ridotto in fin di vita con una serie di coltellate.

Il ragazzo, di origine nordafricana, è stato colpito all’addome e ha riportato una ferita lacero-contusa al cranio. Soccorso dai militi della Croce Blu di Castelletto e dal personale dell’automedica del 118, è stato portato in codice rosso all’ospedale Galliera.

Sul posto le volanti della polizia. Secondo la testimonianza di un commerciante, era in corso un’accesa discussione tra alcune persone. A un certo punto un uomo avrebbe tirato fuori un coltellino e avrebbe colpito il ragazzo per poi scappare insieme ad altri, forse a bordo di un monopattino dopo i primi metri percorsi a piedi.

“Qui in Sottoripa la situazione è diventata invivibile. Da quando non c’è più il presidio fisso di polizia locale le cose sono ulteriormente peggiorate”, il racconto del titolare di una gastronomia.

In corso le indagini per ricostruire l’accaduto e trovare i responsabili. Determinante l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere della zona.