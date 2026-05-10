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Parlamentino

Centro Ovest, strappo ricucito con il Pd dopo l’incontro col segretario Tognoni

Il segretario provinciale ha incontrato i consiglieri Pd-Lista Salis che nelle ultime settimane avevano “disertato” consiglio e commissioni in dissenso con la gestione del presidente pentastellato Michele Colnaghi

municipi centro ovest

Genova. Torna la pace, almeno per il momento, nel Municipio Centro Ovest. Sabato il segretario provinciale del Pd, Francesco Tognoni, ha incontrato i consiglieri Pd-Lista Salis che nelle ultime settimane avevano “disertato” consiglio e commissioni in dissenso con la gestione del presidente pentastellato Michele Colnaghi.

Fumata bianca al termine dell’incontro: il coordinamento del Pd Centro Ovest ha espresso “soddisfazione per i chiarimenti ricevuti e per l’apprezzamento manifestato nei confronti del lavoro svolto sul territorio dai nostri eletti”, assicurando che “a partire da lunedì, gli eletti e le assessore del Partito Democratico Centro Ovest riprenderanno regolarmente la partecipazione alle attività istituzionali di giunta, consiglio e commissioni.

Nel breve comunicato firmato da Franco Marenco (coordinatore Pd Centro Ovest), Santo Bignone e Eraldo Minetti (segretari Pd Sampierdarena e San Teodoro), Amedeo Lucia (capogruppo Pd Centro Ovest) e Monica Russo (consigliera comunale Pd) si ringraziano inoltre “il gruppo municipale e le assessore, che in queste settimane hanno comunque garantito continuità all’attività sul territorio, senza mai interrompere il confronto con associazioni e comitati, i sopralluoghi e il dialogo con cittadini, uffici municipali e comunali, sempre nell’interesse della comunità di Sampierdarena e San Teodoro”.

Lo strappo era andato in scena giorni fa, quando i consiglieri dem hanno abbandonato il Consiglio durante la discussione sulla riqualificazione dell’area in cui sorge Music for Peace, in dissenso contro la gestione del presidente 5 Stelle Michele Colnaghi.

A sostenere Colnaghi era stato in primis Tognoni, ma nei giorni successivi i consiglieri dem avevano disertato anche una commissione. Nel bel mezzo della bagarre politica erano stati poi i residenti a protestare per la gestione della situazione, con una petizione su Change.org che invita all’unità per il bene dei cittadini, e a loro si sono aggiunti i rappresentanti di cinque dei sei civ attivi sul territorio.

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