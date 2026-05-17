Centro storico, alla Cena Condivisa del 23 maggio ci saranno 4000 persone

Genova. Sono ufficialmente chiuse per esaurimento posti le prenotazioni per la Cena Condivisa 2026, in programma sabato 23 maggio nel centro storico di Genova. Saranno circa 4000 le persone che prenderanno parte alla grande tavolata diffusa che attraverserà i tre Sestieri del centro storico, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Prè, passando per il Molo, la Maddalena e la nuova tratta da Banchi a Campetto introdotta per questa edizione.

Un risultato che conferma la crescita e la forza di un’iniziativa nata alcuni anni fa dal desiderio di abitanti e frequentatrici e frequentatori del quartiere di condividere un tavolo in strada e trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza collettiva di incontro, socialità e comunità.

Dal 2024, grazie al contributo attivo di tante realtà del territorio, quell’idea è diventata un grande evento partecipato, capace di coinvolgere abitanti, frequentatrici e frequentatori, associazioni, attività commerciali, comitati e cittadinanza.

Anche quest’anno la Cena Condivisa coinvolgerà migliaia di persone tra abitanti, studenti e studentesse, frequentatrici e frequentatori del centro storico, persone arrivate da altri quartieri, turiste e turisti, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati e riconoscibili del calendario cittadino. Un’esperienza che, proprio per la sua forza semplice e replicabile, ha ispirato iniziative analoghe anche in altri quartieri di Genova, dimostrando come il gesto di sedersi insieme a tavola possa diventare una pratica concreta di socialità, cura dello spazio pubblico e costruzione di comunità.

L’edizione 2026 conferma il senso profondo dell’iniziativa: riabitare vie e piazze in modo diverso, speciale e comunitario. Non si condivide solo il cibo in tavola, ma si costruiscono relazioni, si rafforzano reti territoriali e si restituisce valore allo spazio pubblico come luogo di socialità, inclusione e partecipazione.

La partecipazione è gratuita e non prevede obblighi: chi si è prenotato potrà portare cibo e bevande da condividere oppure acquistare la cena presso le attività economiche aperte lungo il percorso.

Il percorso sarà articolato in dieci zone, attraversando il Molo, la Maddalena e Prè: da Piazza San Giorgio a via San Lorenzo, da Piazza Cinque Lampadi a Banchi, da Banchi a Campetto, da San Luca a Fossatello, da via del Campo fino a Piazza della Commenda. Una geografia della convivialità che abbraccia i vicoli e li trasforma, per una sera, in un’unica grande tavola aperta.

La Cena Condivisa è resa possibile grazie al lavoro e al sostegno di tante realtà del territorio che hanno scelto di contribuire all’organizzazione e alla riuscita dell’iniziativa, tra cui Acquario di Genova, Filippo Rolla Ascensori Srl, Genoa CFC, Comitato Prè Gramsci Sant’Elena, Key Apartments, La Locanda del Molo, MadLab 2.0, Rooster Streetfood Rotisserie, Ostaia in Darsena, Prenottando, Beyond Pharma, Boni Sport, Borgo di Prè, De Vita, Il Laboratorio, Mentelocale Bistrot, Occhialeria Sociale, Ogigia Zena, Pizza e Segale, Salumi e Formaggi dal 1956, Genova Suite Art, Terrarubra, Associazione Via del Campo e Caruggi, Ciclofficina Sociale Prè, Caffetteria Lomellini, Petronilla, Studio Asap e Comune di Genova – Genoa Municipality.