Dal 9 al 17 maggio la Settimana della Celiachia, in Liguria oltre 7000 pazienti

Liguria. Dal 9 al 17 maggio torna la Settimana della Celiachia. Anche in Liguria un ampio programma di iniziative dedicate al tema presentato oggi in conferenza stampa dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, da Caterina Pilo, direttrice generale dell’Associazione italiana celiachia e da Francesco Caso, referente dell’associazione in Liguria. Un calendario articolato che va dagli appuntamenti istituzionali alle attività sportive, dai momenti conviviali agli incontri informativi, fino all’illuminazione simbolica in verde di monumenti come la fontana di piazza De Ferrari, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza su una patologia che coinvolge migliaia di cittadini.

In Liguria i pazienti celiaci sono oltre 7.000 nel 2025, in crescita rispetto ai circa 6.700 registrati nel 2024. Un dato che conferma l’importanza di rafforzare percorsi di diagnosi e presa in carico. In questo contesto si inserisce la recente approvazione di due percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), dedicati rispettivamente alla popolazione adulta e pediatrica.

“Sono tante e diffuse le iniziative sul territorio regionale – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità di Regione Liguria – recentemente sono stati approvati due percorsi diagnostici terapeutici assistenziali dedicati alla popolazione adulta e pediatrica: si tratta di un passo avanti importante per garantire un’assistenza sempre più efficace e integrata. Come Regione Liguria, continua il nostro impegno per assicurare diagnosi precoce e continuità assistenziale e una presa in carico multidisciplinare”.

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

– Tutti a tavola, tutti insieme: per tutta la settimana: menù senza glutine nelle mense scolastiche.

– Promozioni e sconti nelle strutture AFC (Alimentazione fuori casa): per tutta la settimana: agevolazioni dedicate.

– Consulenze nutrizionali personalizzate: per tutta la settimana.

– Aromatica: 8-10 maggio, Diano Marina (IM): presenza del food truck “Tati e Patate” con proposte senza glutine.

– Prove di cucina su YouTube: sabato 9 maggio, dimostrazioni con “Chef per Caso”.

– Genova in verde: sabato 9 maggio illuminazione della fontana di Piazza De Ferrari.

– Webinar gratuito AIC-ASAND: venerdì 15 maggio (18.00-19.00), “La celiachia oggi: come orientarsi tra social, fake news e intelligenza artificiale”.

– Coeliac Day Run – Corri con AIC Liguria: venerdì 15 maggio: eventi sportivi a Genova e Imperia.

– Aperitivo a Imperia: venerdì 15 maggio, un momento conviviale aperto al pubblico.

– Liguria in verde: sabato 16 maggio, illuminazione di fontane e palazzi a Genova, Sanremo, Imperia e La Spezia.

TUTTI A TAVOLA TUTTI INSIEME: LE GIORNATE DEL MENÙ SENZA GLUTINE”

In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, molte scuole liguri hanno aderito all’iniziativa proposta da AIC. L’obiettivo è diffondere la conoscenza della celiachia e dell’alimentazione senza glutine, servendo a tutti i bimbi un menù completamente gluten free. Sono circa 30.400 i pasti che verranno serviti tutta la regione.

Tutte le info a questo link.