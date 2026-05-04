CDM, il rammarico di Ortisi: “Se avessimo avuto questo gruppo fin dall’inizio, avremmo scritto una storia diversa”

Campo Ligure. La vittoria contro la Pirossigeno Cosenza, nell’ultima giornata di campionato, conferma la serietà e la voglia del gruppo CDM di dimostrare di valere più dei 17 punti conquistati in stagione.

“Abbiamo onorato il campionato fino alla fine – esordisce il capitano Andrea Ortisi -. Era molto importante per noi e per la società che fin dal primo giorno non ci ha mai fatto mancare nulla. Secondo me se ci fosse stato questo gruppo fin dall’inizio avremmo scritto una storia diversa. Magari saremmo retrocessi lo stesso ma sicuramente avremmo avuto molte più chance a nostra disposizione. Mi dispiace molto anche per il Cosenza, ho tanti amici nello loro fila ma lo sport è anche questo. Tanti magari si aspettavano che in queste ultime giornate saremmo scesi in campo solo per fare una passerella ma non è così, perché noi non siamo così. Siamo un gruppo che ha condiviso un obiettivo dall’inizio alla fine, purtroppo non lo abbiamo raggiunto ma ci siamo sempre detti di giocare le ultime partite con il cuore e con la testa. E così abbiamo fatto contro ogni avversario”.

E fra gli obiettivi ce n’era anche uno personale… “Sì, in effetti a inizio stagione mi ero prefissato di arrivare a 15 gol e ci sono riuscito. Lo faccio ogni anno di darmi un obiettivo personale e l’averlo raggiunto mi fa molto piacere. Purtroppo non è bastato ma mi sono tolto una bella soddisfazione”.