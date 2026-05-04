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Calcio a 5

CDM Futsal, mister De Jesus: “Ci è mancato un pizzico d’esperienza nei momenti chiave della stagione

"Abbiamo dimostrato di meritare questo palcoscenico”

Hugo de Jesus
Hugo De Jesus

Campo Ligure. Aveva il non certo semplice compito di traghettare la CDM Futsal verso un obiettivo che si sapeva sarebbe stato difficilissimo eppure, anche nei momenti più complicati, ha saputo mostrare tutte le sue capacità di tecnico ma soprattutto di uomo. Stiamo parlando di mister Hugo De Jesus che, da allenatore esordiente in Serie A, ha dimostrato come lavorando con serietà si può sempre mettere sul campo un buon futsal.

“C’è un po’ di amaro in bocca perché secondo me questa squadra non meritava di ritrovarsi all’ultimo posto, già retrocessa – commenta il tecnico della CDM -. Il girone di ritorno che abbiamo fatto lo dimostra ma il futsal è questo. Ci è mancata un po’ d’esperienza in certe partite chiave della stagione però oggi devo solo ringraziare i ragazzi perché hanno messo grande impegno per tutto l’anno. Oggi contro il Cosenza abbiamo visto ancora una volta questa squadra di guerrieri, che voleva a tutti i costi chiudere in bellezza il campionato per lasciare la Serie A a testa alta. Ora guardiamo alle nuove sfide”.

Ma cos’ha lasciato questa stagione in Serie A? “Prima di tutto – prosegue mister De Jesus – voglio ringraziare il presidente Fortuna e la società per avermi dato la possibilità di confrontarmi con la Serie A nonostante mi manchi ancora un po’ d’esperienza. Questa stagione mi ha fatto crescere molto e credo che lavoreremo tutti al massimo per tornare presto in Serie A. Non so quando, ma questo è il nostro obiettivo e penso che la CDM abbia dimostrato di meritare questo palcoscenico”.

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