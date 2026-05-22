Cassoni a Vado Ligure, a rischio 127 posti di lavoro: mobilitazione in Regione

Vado Ligure. Sono circa 127 gli edili – quasi tutti di nazionalità indiana – che rischiano di perdere l’occupazione. Il contesto è il bacino portuale di Vado Ligure, luogo dove la RBB è tra le aziende che si stanno occupando di costruire i cassoni dedicati al riempimento per la costruzione della nuova Diga Foranea del porto di Genova.

Fincosit, la committente, ha rescisso il contratto con la RBB, con inevitabili ripercussioni e conseuenzesui 127 edili occupati: “Non è ammissibile che le maestranze vengano prima utilizzati e poi buttati via come stracci. Questa non è la prima volta che a pagare le conseguenze di scelte altrui sono i lavoratori” dichiarano Fabio Marante della Fillea Cgil Liguria e William Amoretti, segretario Fillea Cgil Savona.

“Siamo stufi di rincorrere emergenze e al presidente Bucci chiediamo un impegno diretto per ricollocare il personale. Ad esempio, nell’ambito della costruzione della diga o nel cantiere dell’Aurelia bis non ancora terminato e comunque su tutto il territorio ligure interessato dalle grandi opere e da molti altri cantieri: è incredibile che con tutto il lavoro che c’è non si possa trovare una soluzione a questo dramma. Non è la prima volta che nelle grandi opere si creano problemi legati all’occupazione ed è anche per questo che a tutela degli occupati chiediamo si crei un bacino dal quale attingere in situazioni come questa”.

Stamattina la Fillea Cgil ha organizzato una manifestazione sotto la Regione in piazza De Ferrari e ha incontrato il presidente Marco Bucci, il quale ha accolto la delegazione di sindacalisti e lavoratori, tra i quali un delegato sindacale pakistano e uno indiano, e si è reso disponibile a ricercare soluzioni a tutela dell’occupazione.

L’incontro di oggi in Regione segue quello della scorsa settimana in Ance e si colloca nell’ambito delle iniziative messe in campo dalla Fillea Cgil a tutela del reddito e del lavoro degli edili occupati nella RBB.