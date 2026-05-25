In Liguria non esistono case funerarie, se ne parla in un convegno il 28 maggio

Genova. “Un luogo per ricordare, l’evoluzione del commiato”. È questo il titolo del convegno che si terrà alle 16 di giovedì 28 maggio alla Sala Arazzo di Fondazione Carige in via Chiossone 10 a Genova. Un momento di confronto e di studio tra studiosi, operatori, professionisti e politici durante il quale si lancerà la proposta di creare anche a Genova e in Liguria una “Casa Funeraria”. Con una novità assoluta nel panorama nazionale che sarà al centro dell’incontro.

Attualmente le Case Funerarie sono ben 269 in Lombardia, 45 in Abruzzo e 41 in Calabria, tanto per fare qualche esempio. Ma zero in Liguria. La Casa Funeraria è una struttura utilizzabile dagli operatori funebri a richiesta e per un determinato periodo di tempo, per collocarvi transitoriamente la salma di coloro che sono deceduti. In poche parole, un modo civile, riservato e intimo per evitare di lasciare il defunto nell’abitazione privata, in una casa di riposo o in obitorio, nel periodo intercorrente tra il decesso ed il funerale.

Sono un segno di civiltà e di rispetto verso chi non c’è più e verso i famigliari. Oggi la presenza delle case funerarie è esperienza consolidata in Scandinavia, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti e in Spagna e come detto si sta diffondendo nel contesto nazionale (con eccezione del contesto ligure secondo quanto ricordato), in funzione della trasformazione sociale che ha coinvolto la tradizione del commiato nel corso del tempo e costituisce una realtà già consolidata in altre grandi città italiane (tra cui Milano).

Tornando al convegno di giovedì 28, a introdurre il dibattuto sarà Paolo Fontana, responsabile del Centro Studi Vitale, poi tra i saluti istituzionali quello di Daniele Pallavicini per Fondazione Carige, il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile e Ivano Malcotti che è presidente di So.Crem Genova. A seguire relazioni di Massimo Vibrioni, architetto di Brescia che parlerà di “Architettura del commiato”.

Poi Rosagemma Ciliberti vicepresidente So.Crem e docente di bioetica a Unige interverrà sull’Etica del commiato. Marco Damonte ricercatore di Storia della filosofia Unige parlerà di “Commiato tra ricerca di senso e pluralismo religioso”. “Il significato dei luoghi nell’elaborazione della perdita” sarà il tema trattato da Pietro Ciliberti presidente della Società Italiana di Psichiatria per la Liguria”.

A chiudere Rina Luigina De Lauri su “Il ritmo del commiato”.

Per info ed iscrizioni 3351661189, oppure e-mail iscrizionecorsisocrem@gmail.com