Chiude i battenti ‘La casa della carta’ di Portello: “Dal 15 maggio non ci sarà più”

Genova. “’La casa della carta’ dal 15 maggio non ci sarà più”. L’annuncio è comparso sulla pagina social del negozio di piazza Portello, punto di riferimento per chi è in cerca di decorazioni per feste e cerimonie, addobbi e palloncini.

La titolare Monica Rinaldi aveva confermato le difficoltà sui social nell’estate del 2025, invitando i clienti ad andare a fare qualche acquisto in negozio: “Ultimamente non stanno venendo clienti, non si lavora – aveva detto in un video condiviso sui social – purtroppo, se continua così, il negozio non arriverà a Natale”.

Nei mesi successivi in molti si erano fatti avanti per mostrare solidarietà a Rinaldi e consentirle di stare a galla, ma con l’inizio dell’anno nuovo è arrivata la conferma: impossibile andare avanti, troppo alti i costi e troppo bassi gli incassi. E così sono arrivata le vendite straordinarie e gli sconti, mentre a gennaio anche Confcommercio aveva inviato una lettera per manifestare vicinanza all’attività.

“La Casa della Carta non è stata soltanto un negozio, ma un punto di riferimento per il quartiere e per la città, un luogo capace di accompagnare generazioni di famiglie, feste, ricorrenze e momenti importanti della vita quotidiana – scriveva il presidente Alessandro Cavo – Dietro il banco non c’erano solo prodotti, ma competenza, passione e relazione umana, valori che rappresentano l’essenza più autentica del commercio di vicinato”.

Nei giorni scorsi l’annuncio degli ultimi sconti, poi quello della chiusura. Dal 15 maggio il negozio chiuderà “Io la mia battaglia l’ho fatta ed è finita, ma sono fiduciosa che partirà ancora meglio il mio futuro, e non mollo mai”, è il commiato di Rinaldi.