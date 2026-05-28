Carcere di Pontedecimo, nuovo lavandeto formativo e area colloqui all’aperto per mamme e bambini

Genova. Un nuovo lavandeto e la riqualificazione dell’area colloqui all’aperto del carcere di Pontedecimo, facendo della rigenerazione ambientale una leva diretta per attivare percorsi di autonomia professionale e consolidare i legami familiari. È il progetto inaugurato oggi presso la casa circondariale, realizzato col sostegno di Timossi Beverage & Food Solution nell’ambito della Campagna Ortofrutteto Solidale Diffuso di AzzeroCO2 e Legambiente.

All’evento d’inaugurazione hanno preso Fabio Gregorio, consigliere comunale di Genova, Paola Penco, direttrice della casa circondariale di Genova Pontedecimo, Nicoletta Marzi, responsabile marketing e comunicazione del Gruppo Timossi, Nicola Merciari, responsabile commerciale dell’area sostenibilità di AzzeroCO2.

Nel dettaglio, il primo intervento ha portato alla messa a dimora di 200 piante di lavanda in un’area all’interno dell’istituto, a cui si è aggiunta la fornitura di un estrattore per la produzione di oli essenziali. Il lavandeto sarà il fulcro di un progetto formativo gestito dall’associazione Seconda Chance – realtà non profit impegnata su scala nazionale nel reinserimento lavorativo delle persone detenute – che strutturerà appositi percorsi professionalizzanti. L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire alle persone detenute un’opportunità di specializzazione professionale; dall’altro, promuovere un percorso di crescita personale basato sulla cura e la responsabilità, ponendo le basi per una rinnovata autonomia e per il futuro reinserimento lavorativo.

Parallelamente è stata riqualificata l’area colloqui all’aperto, uno spazio cruciale per le mamme detenute con bambini e bambine che vi accedono durante gli incontri familiari. Per rendere questo luogo più accogliente e funzionale, soprattutto durante i mesi estivi, sono stati piantati 10 alberi di ciliegio e installato un gazebo per creare zone d’ombra. Inoltre, sono stati collocati giochi inclusivi e sensoriali, realizzati in plastica riciclata post-consumo nell’ambito di un virtuoso processo di economia circolare.

Il progetto realizzato nella casa circondariale di Genova Pontedecimo rientra nella Campagna Ortofrutteto Solidale Diffuso, un’iniziativa di integrazione sociale e rigenerazione ambientale in grado di tutelare la biodiversità e unire competenze e valori per generare un progresso umano, ambientale, economico e civico.

“Iniziative come questa rappresentano per noi un modo concreto di interpretare la sostenibilità come creazione di valore per il territorio e per le persone” ha spiegato Barbara Sanna, responsabile pubbliche relazioni e referente Esg del Gruppo Timossi.

“Con la Campagna Ortofrutteto Solidale Diffuso, promuoviamo la cura della natura come strumento di inclusione e rigenerazione” ha commentato Nicola Merciari, responsabile commerciale dell’area sostenibilità di AzzeroCO2.

“L’iniziativa inaugurata oggi – afferma la Paola Penco, direttrice della casa circondariale di Genova Pontedecimo – incarna pienamente la finalità rieducativa della pena e il valore di un carcere capace di dialogare in modo virtuoso con il territorio”.

“Questo progetto dimostra che il carcere non deve essere considerato soltanto un luogo di pena, ma un luogo in cui si costruiscono percorsi, relazioni e possibilità”, ha concluso Fabio Gregorio, consigliere del Comune di Genova.