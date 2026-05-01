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In mattinata

Carasco, schianto alla rotonda: camioncino si ribalta, un ferito in ospedale

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per il trasporto del conducente all’ospedale San Martino

Generico aprile 2026

Carasco. Non è in gravi condizioni il ragazzo che venerdì mattina  a Carasco  si è scontrato con un’auto a bordo del suo camioncino finendo ribaltato.

L’incidente è avvenuto all’azza di una rotonda. Dopo l’urto, il conducente del furgoncino è rimasto bloccato nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno stabilizzato il mezzo con appositi puntelli e lo hanno aiutato a uscire.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per il trasporto del giovane all’ospedale San Martino. Presenti anche i carabinieri.

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