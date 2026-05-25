La stazione dei carabinieri di Bolzaneto si trasferisce a Pontedecimo

Genova. Nuova sede per la stazione dei carabinieri di Bolzaneto, che dal 27 maggio sarà operativa nei locali di via Ponte della Forestale 2, a Pontedecimo. L’annuncio è stato dato questa mattina dal comandante Provinciale dei carabinieri di Genova, Alessandro Magro, alla presenza della prefetta Cinzia Torraco.

Con il trasferimento, il presidio cambierà ufficialmente denominazione in Stazione Carabinieri “Bolzaneto” in Pontedecimo, mantenendo però la competenza sui quartieri di Bolzaneto, Pontedecimo, San Quirico, San Biagio, Murta, Trasta, Diamante, Geminiano, Morego, Cremeno e Begato.

La nuova caserma sorgerà in uno stabile che in passato aveva ospitato una stazione del corpo Forestale dello Stato e, successivamente, il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. L’immobile era stato riconsegnato all’Arma dei Carabinieri dall’Agenzia del Demanio nel settembre 2025 e, dopo una serie di interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione, è stato trasformato nella nuova sede della stazione territoriale.

L’apertura del presidio mette fine a una situazione logistica che si protraeva dal 2018, quando la stazione carabinieri di Genova Bolzaneto era stata trasferita temporaneamente nei locali della caserma di Rivarolo.

Secondo quanto evidenziato dall’Arma, la nuova struttura rappresenta “un importante presidio di legalità” per il territorio del V Municipio Valpolcevera, area nella quale vivono circa 30mila residenti. La collocazione a Pontedecimo consentirà inoltre di ospitare nuovi militari grazie alla presenza di camerate e alloggi adeguati, rafforzando così il servizio di prossimità e la presenza capillare sul territorio.