Ferrovie, sette mesi di cantieri: le linee interessate, le chiusure e le modifiche

Genova. Sono 1.300 i cantieri attivi a oggi sulla rete ferroviaria ferroviaria italiana, parte dei quali interessano la Liguria e impattano direttamente sulla circolazione per poter essere portati a termine.

Da qui al 2027 entreranno progressivamente in esercizio nuove infrastrutture ferroviarie, e nel corso del secondo semestre del 2026, nel nodo di Genova, verrà attivato il sestuplicamento della tratta Genova Principe-Genova Brignole. Il tratto consentirà, a regime, di separare i flussi metropolitani e regionali dal traffico a lunga percorrenza, aumentando capacità, frequenza e regolarità del servizio.

“La pianificazione degli interventi è stata definita salvaguardando, anche nel periodo estivo, le principali direttrici della mobilità a vocazione turistica nazionale – sottolinea il Gruppo FS – In particolare, la Liguria considerata strategica per gli spostamenti dei viaggiatori durante il periodo di maggiore affluenza rimane raggiungibile e le sue linee percorribili”.

Nei prossimi mesi sono previste dunque alcune interruzioni programmate, a partire proprio dal sestuplicamento del nodo di Genova tra Brignole e Principe e dal nuovo collegamento tra Genova stazione marittima e ferroviaria. Sino al 30 settembre prosegue l’interruzione continuativa delle gallerie Colombo e San Tomaso con rimodulazioni d’orario e deviazioni sull’itinerario in superficie.

Sulla linea Milano–Genova, per manutenzione straordinaria del Ponte Po, ci sarà un’alternanza di interruzioni dei binari pari e dispari tra il 3 giugno e il 30 settembre con modifiche alla circolazione. Dal 3 giugno al 19 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre la circolazione tra Pavia e Voghera avverrà su un solo binario, dal 20 luglio al 28 agosto la circolazione sarà sospesa.

Sulla linea Cuneo–Ventimiglia è prevista l’interruzione della circolazione dal 18 al 21 e dal 25 al 28 maggio per interventi di riclassificazione della massa assiale.

Sulla linea Acqui Terme-San Giuseppe di Cairo, circolazione sospesa dal 17 al 21 luglio per manutenzione straordinaria;

Per il rinnovo e il risanamento dei binari tra Genova San Quirico e Mignanego è prevista l’interruzione di un binario dal 20 luglio al 28 agosto con chiusura contemporanea notturna di 6 ore con limitazioni, rimodulazioni, modifiche di itinerario o soppressioni di alcuni treni regionali.

Per il potenziamento della linea Acqui Terme – Ovada – Genova e galleria Cantalupo, fissata l’interruzione di linea dal 17 agosto al 13 settembre con soppressione dei treni regionali sulla linea Genova – Acqui Terme.