Cantieri a Genova: i principali lavori previsti sino al 4 giugno

Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 29 maggio al 4 giugno, e nei periodi immediatamente successivi, il Comune di Genova segnala in particolare:

1) Fino al 25 giugno, in tre tratti di via Bobbio, a Staglieno, cambia il regime di circolazione per i lavori di realizzazione di tre fermate Amt nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del trasporto pubblico locale

2) Fino al 5 giugno, in via San Benedetto, nella zona di Principe, divieto di circolazione in direzione ponente per i lavori dei 4 Assi e altre prescrizioni in alcune vie attigue

3) Fino al 15 giugno, nella zona di largo della Zecca, cantierizzazioni in essere nell’ambito del progetto dei 4 Assi

4) Fino al 27 giugno in via Cadorna, alla Foce, lavori di realizzazione delle fermate Amt 293 e 461 previste dal progetto dei 4 Assi

5) Martedì 2 giugno, a Marassi, la Fiera di inizio estate con l’introduzione di divieti temporanei di transito e sosta in alcune vie del quartiere a partire dalle 6.30

6) Martedì 2 giugno, a Cornigliano, l’evento “Ci vediamo a Cornigliano” con divieti temporanei di transito e sosta in alcune vie del quartiere a partire dalle 6.00

Nel dettaglio:

1) VIA BOBBIO – LAVORI FERMATE 273, 274, 275 PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino al 25 giugno in via Bobbio, per i lavori di realizzazione delle fermate 273, 274 e 275 nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

FERMATA 273 – tratto compreso tra il civico 250 rosso e via Montaldo:

1. limite massimo di velocità 30 km/h, compresa l’area di intersezione Bobbio/Montaldo/Campanella

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

FERMATA 274 – tratto compreso tra il civico 21 ed il civico 25:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. l’area di fermata del TPL Bobbio 3/Da Passano (cod. 274) è temporaneamente spostata all’altezza del civico 23

4. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

FERMATA 275 – tratto compreso tra il civico 11 e via del Chiappazzo:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

2) VIE SAN BENEDETTO, ABBIATE, LATTANZI E BUOZZI – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino alle ore 24.00 del 5 giugno nella zona di Principe, per i lavori di realizzazione del cavidotto del Centro (tratta da piazza della Nunziata a via San Benedetto, passando da via Balbi e via Andrea Doria), nell’ambito dei lavori dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

FASE 6

– via San Benedetto, nel tratto compreso tra piazza del Principe e via Bruno Buozzi:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di circolazione per la direttrice levante-ponente

3. senso unico di marcia con direzione ponente-levante

4. divieto di sorpasso

5. soppressione della corsia riservata ai velocipedi

6. la fermata del TPL San Benedetto/Amba Alagi (cod. 114) è temporaneamente soppressa

7. divieto di fermata veicolare sul lato monte della strada in corrispondenza delle aree di cantiere.

– via Mario Abbiate:

1. limite massimo di velocità 30 km/h in prossimità dell’intersezione con via San Benedetto

2. conferma dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso sinistra (direzione levante) all’intersezione con via San Benedetto.

– via Amedeo Lattanzi:

1. limite massimo di velocità 30 km/h in prossimità dell’intersezione con via Buozzi

2. conferma dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso sinistra (direzione levante) all’intersezione con via Buozzi.

– via Bruno Buozzi:

1. limite massimo di velocità 30 km/h in prossimità dell’intersezione con via Adua

2. divieto di fermata veicolare sul lato monte della strada in corrispondenza delle aree di cantiere.

3) VIE BENSA ED EDILIO RAGGIO, LARGO DELLA ZECCA – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino alle ore 24.00 del 15 giugno, per i lavori di realizzazione del cavidotto del centro nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

FASE 3

– largo della Zecca:

limite massimo di velocità 30 km/h per la direttrice ponente.

– via Edilio Raggio:

1. limite massimo di velocità 30 km/h in avvicinamento alle aree di cantiere

2. senso unico alternato all’intersezione con largo della Zecca regolato da movieri nella fascia oraria lavorativa e a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Raggio negli altri periodi.

Durante lo svolgimento della fase lavorativa diurna deve essere garantito l’impiego di idonei movieri/operatori di Polizia Stradale a garanzia della salvaguardia e fluidità della circolazione.

FASE 4

– via Bensa, nel tratto compreso tra via Vallechiara e via Sant’Agnese:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente

2. divieto di sorpasso.

Durante lo svolgimento della fase lavorativa diurna deve essere garantito l’impiego di idonei movieri/operatori di Polizia Stradale a garanzia della salvaguardia e fluidità della circolazione.

FASE 5

– via Bensa, nel tratto compreso tra via Vallechiara e piazza della Nunziata:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente

2. divieto di sorpasso.

4) VIA CADORNA – LAVORI FERMATE 293 E 461 PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino alle ore 24.00 del 27 giugno in via Cadorna, per i lavori di realizzazione delle fermate 293 e 461 nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, vengono adottati i seguenti provvedimenti:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte in corrispondenza delle aree di cantiere

3. temporanea soppressione della corsia ciclabile per la direttrice ponente

4. la fermata del servizio del Trasporto Pubblico Locale Cadorna/Piazza della Vittoria (cod. 293) è temporaneamente spostata immediatamente a levante della sua attuale posizione

5. divieto di fermata veicolare lungo lo spartitraffico di mare in corrispondenza delle aree di cantiere.

5) MARTEDÌ 2 GIUGNO – MARASSI – EVENTO “FIERA DI INIZIO ESTATE”

Martedì 2 giugno a Marassi, per consentire il regolare svolgimento della “Fiera di inizio estate”, dalle ore 6.30 alle ore 20.00 e comunque sino a cessate esigenze, nei sottoelencati tratti stradali vengono adottati i seguenti provvedimenti:

1) divieto di transito e di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata in:

– via Canevari (tratto a monte dall’intersezione con corso Montegrappa escluso) fino a via Bobbio compresa fino al civico 2 rosso

– piazzetta Attilio Firpo

– piazza Gian Domenico Romagnosi

– via Orfani

– piazza Artoria

– largo Autieri d’Italia

– parcheggio area ex Bocciardo sito in via Canevari.

2) divieto di transito veicolare in:

– via di Pontenuovo

– via Ponterotto

– via Federico Vinelli

– piazza del Canto

– viale Ansaldo

– viale Varni

– via dei Greti

– via del Castoro.

La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

6) MARTEDÌ 2 GIUGNO – VIE CORNIGLIANO, PELLIZZARI, VETRANO E BERTOLOTTI, PIAZZA MONTEVERDI – EVENTO “CI VEDIAMO A CORNIGLIANO”

Martedì 2 giugno a Cornigliano, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Ci vediamo a Cornigliano”, dalle ore 6.00 sino a cessate esigenze entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

1. divieto di circolazione

2. divieto di sosta

nelle seguenti località:

– via Cornigliano, nel tratto compreso per la direzione levante tra l’intersezione con via Umberto Bertolotti e l’intersezione con via San Giovanni d’Acri, e, per la direzione ponente, tra l’intersezione con via Nino Cervetto e l’intersezione con via Mario Piana

– via Guido Pellizzari

– via Leone Vetrano

– piazza Claudio Monteverdi

– via Umberto Bertolotti, nel tratto compreso tra via Marco Minghetti e via Leone Vetrano.

Si consiglia di seguire il seguente percorso alternativo:

deviazione del traffico veicolare da ponente lungo l’itinerario via Bertolotti, piazza Monteverdi, piazza Battelli, vico Saponiera, via Bigliati fino a raggiungere via San Giovanni d’Acri.

Ulteriori provvedimenti:

1. interdizione dell’immissione in via Cornigliano da via Vincenzo Bellini e della svolta a sinistra all’altezza del civico 5 di via Baldovino Bigliati (eccetto residenti e fatti salvi i diritti di terzi)

2, interdizione della svolta a destra in via Capo d’Istria all’intersezione con via Vincenzo Bellini

3. interdizione al transito di via Giovanni Nicotera intersezione con via San Giovanni d’Acri (eccetto residenti e fatti salvi i diritti di terzi).

La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

Sul sito istituzionale del Comune di Genova, l’elenco dei principali lavori in corso e in programma sull’intero territorio comunale, insieme alle conseguenti modifiche alla viabilità, suddivisi per Municipio e quartier