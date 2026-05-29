Meno scavi e cantieri più veloci, le tecniche di Ireti per rinnovare le tubazioni

>Genova. Operativo da qualche giorno tra Caricamento e la Darsena, il cantiere Ireti per il rinnovo delle tubazioni relative al progetto Dac sta “mettendo a terra” una nuova tecnica per ridurre scavi e velocizzare le operazioni. Un sistema che permetterà di completare questo intervento entro l’estate.

Le operazioni procedono sfruttando una nuova tecnolocia che permette di introdurre nuova tubature all’interndo di quelle già presenti, evitando, quindi, la rottura del suolo per tutto il tracciato della rete, operando solo puntualmente sugli snodi del percorso: “In questo modo scaviamo il meno possibile, riducendo drasticamente disagi per i cittadini e per la circolazione veicolare, minimizzando inoltre i rischi di ritrovamenti archeologici in questo contesto di pregio della nostra città – spiega l’ingegnere Flavio Mora, program management di Ireti – Grazie a questa soluzione scaviamo meno, l’impatto ambientale è inferiore, causiamo un disagio inferiore e, complessivamente, il cantiere risulta più efficace e più efficiente”.

La rete oggetto di rinnovamento fa parte del sistema del Dac, il depuratore di area centrale: attraverso queste nuove tubature i fanghi del depuratore di Puntavagno saranno convogliati nel depuratore della Darsena, per il successivo ripompaggio finale verso il nuovo impianto di Cornigliano.

“Il progetto complessivo prevede un depuratore centrale in Cornigliano che tratterrà i reflui e i fanghi provenienti dai depuratori limitrofi – sottolinea Mora – quindi consentirà di dismettere impianti attualmente esistenti in Darsena e Volpara, garantendo un sistema più efficace, più efficiente e a vantaggio della città. L’alimentazione dei fanghi permetterà anche di produrre biometano. L’impatto di questo cantiere sarà piuttosto limitato nel tempo perché prevediamo di chiuderlo e completarlo entro l’estate e liberare completamente la zona, restituendo le aree di cantiere completamente ripristinate come in origine”.