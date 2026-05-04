Università di Genova, oggi si apre ufficialmente la sfida per rettorato: quattro in corsa

Genova. Con la pubblicazione dell’elenco ufficiale dei candidati, oggi, lunedì 4 maggio 2026, arriva al rush finale la gara per il rinnovo del rettorato dell’Università di Genova. La commissione elettorale presieduta da Daniela Preda, dopo aver verificato la regolarità delle domande e il rispetto dei requisiti da statuto ufficializzerà i nomi dei quattro profili in lizza.

Due donne e due uomini, per la prima volta: Nicoletta Dacrema, Michele Piana, Emanuela Sasso e Antonio Uccelli. In questo mese prima delle votazioni, fissate tra il 4 e il 6 giugno (eventuale ballottaggio il 2 e 3 luglio), presenteranno i propri programmi e competeranno per prendere il posto del rettore uscente, Federico Delfino.

I quattro candidati sono esponenti di esperienze e percorsi scientifici differenti, elemento che assicura alla comunità universitaria un confronto ampio e articolato sulle strategie dell’istituzione. Nicoletta Dacrema (prorettrice vicaria e docente di Letteratura tedesca) e Michele Piana (anche lui prorettore e ordinario di Analisi numerica) scendono in campo portando rispettivamente una visione programmatica per il futuro di UniGe e un profilo fortemente orientato alla ricerca scientifica.

Emanuela Sasso, anche lei prorettrice, professoressa ordinaria di Probabilità e statistica matematica, punta sul rinnovo della governance dell’ateneo mentre Antonio Uccelli, docente di Neurologia, porta nella sfida la vasta platea dei dipartimenti legati a Medicina.

Il nuovo rettore si troverà a gestire una fase delicata per l’intero sistema universitario nazionale, tra le sfide del finanziamento pubblico, i processi di internazionalizzazione e la gestione del calo demografico.

La capacità di attrarre talenti e di mantenere un elevato posizionamento competitivo saranno i temi centrali del mandato 2026-2032. Un altro tema caldo, con circa 33.600 iscritti all’Ateneo di cui l’11% provienente dall’estero e il 17% da altre regioni italiane, è quello della carenza di alloggi per gli studenti fuori sede.

Hanno diritto di voto per il rinnovo del rettorato dell’Università di Genova i docenti, i rappresentanti degli studenti nei vari organi accademici e il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

Il peso del voto di quest’ultimo gruppo è ridotto: vale il 25% rispetto a quello dei docenti. Considerando i numeri attuali, Unige conta oltre 1400 docenti e 1200 dipendenti tecnico amministrativi. Gli studenti aventi diritto sono invece 182.