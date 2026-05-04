Campionati regionali di staffette: doppiette per Atletica Varazze, Levante e Trionfo Ligure

Celle Ligure. Numeri importanti per l’edizione 2026 dei Campionati Regionali Giovanili di Staffette, svoltisi presso il Centro Sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure per l’organizzazione del Comitato Regionale Ligure Fidal con il supporto di Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Arcobaleno Savona.

Le gare iniziano con le staffette 4×100 e 3×800 proposte nel programma tecnico Ragazze e Ragazzi.

Nella 4×100 ragazze si impongono le giovani dell’Atletica Ventimiglia (Sofia Fondacaro, Alessia Ventura, Ning Allavena e Martina Buccieri) in 54.02. Argento all’Atletica Alba Docilia e bronzo al Cus Genova.

La staffetta 3×800 vede affermarsi l’Atletica Levante (schierata con Anna Valle, Camilla Di Vanna e Cecilia Briasco) in 7.49.60. Seconda piazza per la formazione dello Spezia Marathon DLF e terza per l’Atletica Spezia Duferco.

Nella classifica “combinata” vittoria per l’Atletica Spezia Duferco sull’Atletica Universale Don Bosco e sull’Atletica Varazze.

Il podio della 4×100 ragazzi trova sul gradino più alto l’Atletica Varazze (Francesco Busso Caradonna, Matteo Robello, Nicolò Robello e Giacomo Cerruti) con il crono di 55.46. Argento al Cus Genova e bronzo all’Atletica Sarzana.

Nella staffetta 3×800 dominio dell’Atletica levante (Paolo Chiapparoli, Edoardo Franchi, Alex Bonfiglio) che chiude in 7.21.90. Al secondo posto l’Atletica Varazze ed al terzo lo Spezia Marathon DLF.

La combinata vede prevalere l’Atletica Levante sull’Atletica Varazze, con l’Atletica Spezia Duferco che chiude in terza posizione.

Passiamo quindi alle cadette per segnalare l’affermazione della US Maurina Oliocarli (Sharlin Iannolo, Linda Perrino, Delia Aicardi, Alice Pasqua) in un ottimo 51.77. La seconda piazza è per il Cus Genova, con l’Atletica Levante al terzo posto.

Nella staffetta 3×1000 a prevalere è il Trionfo Ligure (Elisa Rocca, Aurora Ierardi, Elisa Oddone) in 9.39.28. Argento per l’Atletica Genova Valbisagno e bronzo al Centro Atletica Celle Ligure.

La combinata registra l’affermazione della Maurina Oliocarli Imperia, con Atletica Spezia Duferco in seconda posizione e Centro Atletica Celle Ligure in terza.

Infine i Cadetti.

Nella 4×100 a vincere è l’Atletica Varazze, schierata con Samuele Picco Tellaro, Stefano Canepa, Edoardo Luciano e Giacomo Fiorito, che conclude la prova in 47.23.

Al secondo posto il Cffsd Cogoleto ed al terzo il Cus Genova.

La 3×1000 va al Trionfo Ligure (Leonardo Aponte, Davide Baldini, Gabriele Aresi) in 8.47.20. L’argento è per l’Atletica Varazze ed il bronzo per lo Spezia Marathon DLF.

Nella combinata vittoria per l’Atletica Varazze sul Cus Genova e sullo Spezia Marathon DLF.

Nelle prove di contorno riservate alle categorie assolute desta un’ottima impressione la 4×100 uomini dell’Atletica Arcobaleno Savona (schierata con Matteo Lessi, Luca Biancardi, Mattia Uccheddu e Vittorio Anyanwu): 41.56 il crono all’arrivo, con un paio di cambi da rivedere … Una prestazione che vale il nuovo record provinciale ma soprattutto il 3° crono mai realizzato in Liguria.

Arcobaleno anche nella 4×400 uomini con la formazione Gabriele Balleri, Nicolò Reghin, Gabriele Bargi, Federico Vaccari che chiudono in 4.19.60 e nella 4×400 donne (Letizia Leoni, Asia Zucchino, Alice Bianchi e Anna Crovetto realizzano 4.03.35).

La 4×100 donne è appannaggio dell’Atletica Levante in 51.55, con il team Angelica Paizs, Giorgia Obertello, Camilla Calani ed Emma Ferrarini.

Podio 3×1000 Cadette

Podio 4×100 Cadetti

La partenza 3×800 Ragazzi

Il podio Combinata Ragazze

Uccheddu, Lessi, Biancardi, Anyunwa