Camera del Lavoro di Genova, le celebrazioni per il 130 anni dalla fondazione

Genova. In occasione del 130esimo anniversario della costituzione della Camera del Lavoro di Genova la Cgil apre le porte della Casa del Sindacato e organizza un openday con visite guidate gratuite alla Quadreria Cgil Genova “Enrico Bruno Novali” di Via San Giovanni d’Acri 6.

Era il 31 maggio del 1896 quando la Camera del lavoro fu inaugurata ufficialmente e dopo 130 anni, al di là della ricorrenza storica, l’evento rappresenta un momento di grande interesse per la città essendo le lotte e le vicissitudini della classe lavoratrice – di ieri e di oggi – intrinseche allo sviluppo sociale, culturale, politico ed economico cittadino.

Per l’importante compleanno si stanno organizzando iniziative pubbliche e la prima è l’apertura straordinaria della Quadreria Cgil “Enrico Bruno Novali” della Camera del Lavoro che si terrà il prossimo 29 maggio con il Patrocinio del Comune di Genova. La valorizzazione di questa pregevole collezione, formata da opere di artisti della prima e seconda metà del Novecento, contribuisce a testimoniare il rapporto con il territorio, nella duplice funzione che l’arte assume in quanto immagine che comunica i valori del lavoro e come legame tra le istanze culturali e gli ideali del Sindacato. Realizzata a partire dai primi anni ’80 del Novecento seguendo un modello di “museo diffuso”, con sculture e dipinti collocati all’interno degli spazi quotidiani del lavoro, la Quadreria CGIL di Genova ha continuato a rinnovarsi nel tempo, arricchendosi di nuove testimonianze, segni della contemporaneità e degli artisti che la interpretano e dell’organizzazione che ne ospita gli esiti formali.

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio alle ore 10.00 presso il Salone Governato della Camera del Lavoro di Genova in Via San Giovanni d’Acri. Presenteranno l’iniziativa Igor Magni Segretario generale Cgil Genova, Fabio Ceraudo Presidente Municipio VI Medio Ponente, Gigliola Novali curatrice Quadreria Cgil E. B. Novali.