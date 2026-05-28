Maggio come luglio: Genova alle prese con il caldo record, scattano le misure anti-calore

Genova. L’estate è arrivata di prepotenza, con un’ondata di calore che, in netto anticipo rispetto al calendario meteorologico, ha stretto in una morsa la Liguria. E così a Genova per tre giorni è scattato il bollino giallo, che venerdì sarà seguito da un bollino arancione. Tradotto: le temperature elevate, combinate con l’umidità, possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili come anziani e bambini.

A oggi i pronto soccorso cittadini non hanno registrato picchi di accesso dovuti al caldo, ma i sistemi sanitari e sociali sono già in allerta e alle prese con l’anticipazione di tutte le misure che scattano solitamente con il piano caldo.

Le temperature sono di circa 10 gradi superiori alla media del periodo, sono stati già superati i 30 gradi in diverse località e il sole picchia, inesorabile, sulle teste di turisti e cittadini. Lo scorso anno la prima ondata di calore si era verificata a fine giugno, esattamente un mese dopo quella attuale, ed è la prima volta, dal 2004 a oggi, che nel mese di maggio compaiono bollini gialli o arancioni. Al disagio durante le ore diurne, quando il termometro sfiora i 33 gradi, si aggiunge poi quello notturno legato alle cosiddette “notti tropicali“, notti cioè in cui le temperatura non scende sotto i 20 gradi.

Proprio alla luce dell’ondata di calore sono già scattate alcune misure che entrano solitamente in vigore a giugno inoltrato. La Regione Liguria ha anticipato l’ordinanza che tutela i lavoratori all’aperto, in particolare nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia. Il provvedimento dispone il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più a rischio (12.30-16), nei giorni in cui le mappe di rischio pubblicate dal portale Worklimate segnalano livelli “alti” di esposizione al calore per attività fisica intensa sotto il sole.

Il Comune di Genova ha a sua volta anticipato di due settimane le agevolazioni per gli over 70 che utilizzano i mezzi pubblici. Da venerdì 29 maggio gli abbonamenti Amt agevolati (sia quelli gratuiti sia quelli a 120 euro) saranno validi già a partire dalle 7.30, così da consentire agli utenti più anziani di svolgere le loro attività nelle ore meno calde della giornata.

Le temperature dovrebbero abbassarsi nel fine settimana, ma l’impressione, alla luce del clima di questi giorni e delle misure eccezionali da adottare, è che quella che un tempo era un’eccezione stia diventando una nuova normalità: estati sempre più lunghe, sempre più precoci e sempre più difficili da gestire.