Aria fresca in arrivo sulla Liguria, Arpal: “Rischio grandine con fulmini, vento e rovesci intensi”

Genova. Grandine di grosse dimensioni, con chicchi superiori ai 2 centimetri, fulmini e improvvise raffiche di vento, associate a rovesci localmente molto intensi: sono questi alcuni degli effetti atmosferici che l’incontro fra l’eccezionale ondata di calore in corso e l’aria fresca in quota potrebbe riservare anche alla Liguria nelle prossime ore.

Nel frattempo anche l’ondata di calore mollerà gradualmente la presa, visto che il ministero della Salute ha emesso il bollino verde su Genova per sabato 30 giugno, mentre domani (venerdì 29) sarà ancora una giornata da bollino arancione con misure in anticipo rispetto al consueto.

L’ingresso freddo in quota, infatti, creerà un contrasto energetico molto attivo, che potrebbe manifestarsi su tutta la Liguria, sebbene alcuni segnali modellistici sembrino insistere maggiormente sul Centro- Levante.

I temporali interessano solo qualche decina di chilometri quadrati, ma le condizioni per il loro sviluppo sono favorevoli su tutto il territorio regionale: per questo il centro meteo Arpal ha emesso una bassa probabilità di temporali forti su tutte le aree di allertamento, anche se a essere interessata dai fenomeni (grandine di grosse dimensioni, improvvisi colpi di vento molto intensi, fulmini e precipitazioni) sarà una porzione di territorio alla volta.

Due i momenti di maggiore attività, soprattutto sul centro-levante: dalle ore centrali della giornata di oggi (giovedì) fino a sera, e dalle prime ore della notte fino a domani mattina (venerdì), con grandinate e intensi colpi di vento diffusi in mattinata anche lungo la costa.

Domani pomeriggio ancora instabilità, al momento più confinata nei settori interni.