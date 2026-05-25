  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Di già

A Genova il primo bollino giallo per ondata di calore, oggi picco di 33 gradi in città

Scatta il livello di pre-allerta, ma il sito del ministero non è aggiornato e i dati delle temperature non combaciano con quelli di Arpal

termometro caldo estate temperature

Genova. Ancora non è iniziato giugno e per Genova arriva il primo bollino giallo emesso dal ministero della Salute per ondata di calore da oggi (lunedì 25 maggio) fino a mercoledì 27 maggio. Sono gli effetti dell’anticiclone africano di cui parlavamo la settimana scorsa.

Si tratta in realtà del livello di pre-allerta: indica “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”. Significa che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

La notizia è stata diffusa dal Comune di Genova sui canali web e social, mentre il sito del ministero della Salute, nella sezione dedicata ai bollettini sulle ondate di calore, è ancora fermo a settembre 2025 nel momento in cui scriviamo.

Generico maggio 2026

Ma non è l’unica criticità a livello comunicativo. Le previsioni allegate al bollettino indicano temperature massime percepite fino a 28 gradi, ma in questi giorni vengono ampiamente superati i 30 gradi reali in diverse zone della Liguria. Una discrepanza piuttosto evidente rispetto ai dati ufficiali in ambito regionale.

Secondo Arpal, infatti, le temperature massime oggi saranno ovunque uguali o superiori ai 30 gradi. A Genova si prevede un picco di 33 gradi in giornata, mentre i valori dovrebbero scendere leggermente nei prossimi giorni ma sempre in un contesto decisamente estivo. Un calo più evidente delle temperature si intravede solo a partire dal prossimo weekend.

Più informazioni
leggi anche
meteo 25 maggio
Che tempo fa
Meteo Liguria, sole e temperature in aumento: prime “notti tropicali”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.