A Genova il primo bollino giallo per ondata di calore, oggi picco di 33 gradi in città

Genova. Ancora non è iniziato giugno e per Genova arriva il primo bollino giallo emesso dal ministero della Salute per ondata di calore da oggi (lunedì 25 maggio) fino a mercoledì 27 maggio. Sono gli effetti dell’anticiclone africano di cui parlavamo la settimana scorsa.

Si tratta in realtà del livello di pre-allerta: indica “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”. Significa che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

La notizia è stata diffusa dal Comune di Genova sui canali web e social, mentre il sito del ministero della Salute, nella sezione dedicata ai bollettini sulle ondate di calore, è ancora fermo a settembre 2025 nel momento in cui scriviamo.

Ma non è l’unica criticità a livello comunicativo. Le previsioni allegate al bollettino indicano temperature massime percepite fino a 28 gradi, ma in questi giorni vengono ampiamente superati i 30 gradi reali in diverse zone della Liguria. Una discrepanza piuttosto evidente rispetto ai dati ufficiali in ambito regionale.

Secondo Arpal, infatti, le temperature massime oggi saranno ovunque uguali o superiori ai 30 gradi. A Genova si prevede un picco di 33 gradi in giornata, mentre i valori dovrebbero scendere leggermente nei prossimi giorni ma sempre in un contesto decisamente estivo. Un calo più evidente delle temperature si intravede solo a partire dal prossimo weekend.