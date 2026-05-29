Dai temporali al caldo africano: dopo la grandine oggi è bollino arancione

Genova. Un meteo talmente instabile che si è passati dall’avere un avviso per grandine e temporali al bollino arancione per caldo e un avviso per grandinate e temporali.

Per venerdì 29 maggio il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di pre-allerta per ondata di calore, dopo tre giorni di bollino giallo. Ieri invece, a causa dell’ingresso di un fronte di aria fredda in quota sulla regione si sono abbattuti temporali con fulmini e grandinate con chicchi di grandi dimensioni. La grandinata ha colpito tra le 22 e la mezzanotte di giovedì, soprattutto il Ponente.

Lorenzo Tagliabue - rete Nowcasting Limet

La giornata di venerdì è uno spartiacque, almeno temporaneo. Dopo l’inaspettata e anticipata ondata di calore degli ultimi giorni, sabato su Genova torna il bollino verde. Nel frattempo però sono state attivate una serie di misure per affrontare la calura: la Regione ha anticipato l’ordinanza che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata, il Comune ha esteso la possibilità per gli over 70 di utilizzare i mezzi pubblici già a partire dalle 7.30.

Dal punto di vista sanitario, il bollino arancione impone l’attivazione di misure riguardanti il blocco delle dimissioni dagli ospedali di soggetti fragili, a meno che le dimissioni non siano “protette” con appoggio ai servizi territoriali domiciliari. Prevede inoltre di riservare posti in strutture residenziali per ricoveri temporanei di anziani suscettibili con quadro clinico che non imponga il ricovero ospedaliero. È inoltre raccomandato ai dirigenti delle strutture sanitarie e ospedaliere di attivare la climatizzazione nelle aree degenziali o almeno nelle sale di socializzazione e ristoro e nelle palestre, regolando la temperatura intorno ai 24 gradi.

Il Centro operativo comunale si è riunito per fare il punto della situazione. È attivo tutti i giorni, dalle 8 alle 20, il call center regionale Informanziani (numero verde 800593235): un punto d’informazione, di ascolto e orientamento per l’accesso al sistema dei servizi presenti sul territorio a disposizione delle persone, con particolare riferimento ad anziani e fragili.

È stato aggiornato l’elenco delle strutture bibliotecarie e museali dotate di impianto di climatizzazione, mentre il pronto intervento sociale è rivolto alle situazioni di urgenza-emergenza di carattere sociale (non sanitario), tutti i giorni della settimana, anche in orario notturno. Accesso tramite centrale operativa comunale 0105570.