Cade da un muro ai “Giardini di plastica”, 17enne in gravi condizioni

Genova. Un ragazzino di 17 anni è rimasto gravemente ferito, nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere caduto da un muro alto alcuni metri nella zona dei Giardini di Plastica, nel centro città.

È successo intorno alle 3 in via Del Colle, in un’area dove alcuni terrazzamenti collegano il vicolo al parco sottostante. Il minorenne era con altri coetanei ma non è chiaro se si sia lanciato per una bravata o stesse scappando nell’ambito di una rissa.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 con la Croce Bianca di Carignano: il 17enne era cosciente ma molto agitato, anche per qualche bicchiere di troppo, ed è stato quindi intubato per cautela.

È stato portato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, il più grave. Per recuperarlo dopo la caduta e issarlo fino all’ambulanza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.