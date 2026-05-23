  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Movida

Cade da un muro ai “Giardini di plastica”, 17enne in gravi condizioni

Il giovanissimo era con alcuni coetanei, non è chiaro se abbia saltato per una bravata o stesse scappando. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco

automedica 118 soccorso

Genova. Un ragazzino di 17 anni è rimasto gravemente ferito, nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere caduto da un muro alto alcuni metri nella zona dei Giardini di Plastica, nel centro città.

È successo intorno alle 3 in via Del Colle, in un’area dove alcuni terrazzamenti collegano il vicolo al parco sottostante. Il minorenne era con altri coetanei ma non è chiaro se si sia lanciato per una bravata o stesse scappando nell’ambito di una rissa.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 con la Croce Bianca di Carignano: il 17enne era cosciente ma molto agitato, anche per qualche bicchiere di troppo, ed è stato quindi intubato per cautela.

È stato portato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, il più grave. Per recuperarlo dopo la caduta e issarlo fino all’ambulanza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.